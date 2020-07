Brooklyn i Nicola Peltz zaręczyli się. David i Victoria Beckham mają już prezent ślubny. Większość młodych może o tym pomarzyć

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz zamierzają wziąć ślub w przyszłym roku. Młodzi spotykają się od około dziesięciu miesięcy, ale planują spędzić ze sobą całe życie (przynajmniej do rozwodu). Tymczasem szczęśliwi rodzice - David i Victoria - mają już na oku wyjątkowy prezent ślubny dla syna.

REKLAMA

David i Victoria Beckham kupią Brooklynowi mieszkanie w prezencie ślubnym

Coś, co w Polsce brzmi jak niespełniony sen większości 20-latków, stanie się rzeczywistością syna jednego z najsłynniejszych piłkarzy na świecie i równie znanej projektantki i wokalistki. Brooklyn Beckham dostanie od rodziców w prezencie ślubnym własne M4. Nie będzie to oczywiście byle jakie lokum. Brooklyn i Nicola otrzymają klucze do własnej posiadłości w sercu Londynu, gdzie młody człowiek zawsze chciał mieszkać. Victoria i David postanowili spełnić marzenie syna i, jak czytamy w "The Sun", kupią mu dom.

Choć głównie mieszkają w Stanach Zjednoczonych, Brooklyn chciałby mieć dom również w Londynie. Victoria i David zaoferowali, że kupią mu dom, który będzie dla niego prezentem ślubnym. Choć to niezwykle hojny prezent, są oni jak wszyscy inni rodzice - dumni i chcący pomóc w każdy możliwy sposób - mówi "przyjaciel" rodziny w "The Sun".

Jest tylko jeden problem. To, co dla Brooklyna będzie być może rzeczywiście całkiem niezłym prezentem, nie zrobi zbyt wielkiego wrażenia na jego narzeczonej. Nicola Peltz przywykła do znacznie wyższych standardów, niż "centrum Londynu".

Zobacz wideo

Kim jest Nicola Peltz, narzeczona Brooklyna Beckhama?

Przynajmniej jedno jest pewne - to naprawdę prawdziwa miłość. Nicola Peltz nie mogła być kuszona pieniędzmi i sławą Brooklyna, które spływają na niego za pośrednictwem rodziców. 25-latka pochodzi z bardzo bogatej rodziny - jej rodzice są multimilionerami, o wiele (WIELE) bogatszymi od Beckhamów. Majątek piłkarza i projektantki wyceniany jest na około 340 milionów funtów, zaś majątek rodziców Nicoli na, bagatela, 1,3 miliarda. Rzeczy materialne nie są chyba dla niej w żaden sposób imponujące - nawet mieszkanie w Londynie.

Na razie Brooklyn wręczył jej pierścionek wart 250 tysięcy funtów, z ogromnym brylantem. Jeśli będzie chciał utrzymać dotychczasowy poziom życia swojej narzeczonej, będzie musiał zainwestować o wiele więcej: Nicola Peltz przywykła do luksusu, wielu posiadłości, przypominających bardziej zamki królewskie (w ogrodach jednej z posiadłości trzymane są m.in. białe pawie), z pełną obsługą od góry do dołu. Do tego dochodzą takie głupoty, jak prywatne odrzutowce, helikoptery, jachty i wszystko, co może się wiązać z łatwym dostępem do przeogromnych pieniędzy, które Nelson Peltz i jego żona Claudia sukcesywnie pomnażali przez ponad 50 lat.

Nicola jednak chce również sama na siebie zarabiać i nie być zależną od pieniędzy rodziców. Jest aktorką, którą mieliśmy okazję oglądać w "Transformers: wiek zagłady" i "Bates Motel". I nic dziwnego - z fortuny rodziców odziedziczy tak naprawdę 1/10 tego, co udało im się osiągnąć. Jest ich najmłodszą córką. Nelson i Claudia Peltz mają w sumie 10 potomków.