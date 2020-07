Weronika Rosati ostatnie miesiące spędziła z córką w Stanach Zjednoczonych. Aktorka nie mogła przylecieć do Polski w związku z zamknięciem granic obu państwa. Kiedy tylko pojawiła się możliwość powrotu do kraju, gwiazda spakowała walizki, zabrała córkę i wsiadła w samolot. Wróciła kilka dni temu, a już w środę pojawiła się na planie serialu "M jak miłość". Zabrała ze sobą córkę.

Weronika Rosati zabrała córkę na plan serialu "M jak miłość"

Jeszcze kilka tygodni temu informowaliśmy, że twórcy "M jak miłość" musieli lekko zmienić scenariusz, ponieważ na planie nie mogła pojawić się Weronika Rosati, która wciela się w postać Anki. Jest to ważna bohaterka, ponieważ w ostatnich odcinkach znów namieszała, by wzbudzić zainteresowanie mecenasa Budzyńskiego (Krystian Wieczorek). Okazuje się jednak, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, ponieważ gwiazda wróciła do Polski. Nagrała na InstaStories kilka filmików. Na jednym widać małą Elizabeth.

Weronika Rosati z córką screen Instagram / @weronikarosati

Rosati zabrała córkę ze sobą na plan. Oczywiście aktorka nie pokazała twarzy pociechy - nagrała jej plecy i tył głowy. Możemy dzięki temu jednak podziwiać fryzurę 2,5-latki. Elizabeth ma piękne długie blond włosy, które bardzo subtelnie się kręcą. Kto wie, może niedługo Weronika pokaże buzię córki? Fani z pewnością byliby zachwyceni!

