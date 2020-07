Joanna Krupa w listopadzie 2019 roku urodziła pierwsze dziecko. Na świecie pojawiła się Asha-Leigh Nunes. Mama jest zachwycona pociechą i regularnie pokazuje ją na Instagramie. Podobnie jest z mężem modelki, Douglasem Nunesem, dla którego córka również jest oczkiem w głowie. Ostatnio zamieścił jej niezwykle urocze zdjęcie, które przedstawiało małą Ashe w basenie. Jednak całą uwagę skradł nietypowy kostium dziewczynki.

Córka Joanny Krupy zachwyca w nowym kostiumie

Rodzice ubrali Asha w różowy kostium, do którego była dobrana czapeczka pasująca do reszty zestawu. Całe ubranko jest w białe jednorożce. Warto dodać, że to niepierwszy raz, kiedy Asha bawi się w basenie. Joanna Krupa swoją córeczkę uczy pływać już od pierwszych miesięcy. Nic też dziwnego, że post skomentowało tysiące internautów, którzy są zgodni, że Asha jest naprawdę uroczym i słodkim dzieckiem.

Asha wygląda jak słodki różowy jednorożec!

Jakie słodkie maleństwo!

Słodkości - czytamy pod zamieszczonym postem.

Joanna Krupa - życie prywatne

Joanna Krupa nie ukrywa, że macierzyństwo to najpiękniejszy czas w jej życiu. W latach 2013 - 2017 związana była z amerykańskim przedsiębiorcą Romainem Zago. Niestety po czterech latach małżeństwa rozwiedli się, a na drodze Krupy przypadkiem pojawił się Douglas Nunes. Jurorka i prowadząca "Top Model" poznała swojego drugiego męża będąc na spacerze z psami. Można chyba powiedzieć o miłości od pierwszego wejrzenia. W wywiadach podkreśla, że to właśnie przy nim poczuła, że chce zostać matką. Teraz oboje spełniają się w roli rodziców.

Czekamy na więcej zdjęć Ashy!