Ellie Goulding wyszła za mąż pod koniec sierpnia zeszłego roku. Jej życiowy partner to Casper Jopling, z którym spotyka się od 2017 roku. Oświadczył się ukochanej po roku znajomości podczas układania puzzli w domu, a rok później para postanowiła się pobrać. Jak donosił magazyn "Hello", za organizację całego wydarzenia odpowiedzialna była ta sama firma, która sprawowała pieczę nad ślubami członków rodziny królewskiej - w tym m.in. śluby Kate i Williama oraz Meghan i Harry'ego.

Ellie Goulding zadbała o dystans

Małżonkowie mają sprawdzony sposób na to, by zawsze układało im się w związku. Patentem na udaną relację podzieliła się Ellie Goulding. Jak sama przyznała, uwielbia spędzać czas we własnym towarzystwie i dostrzega wiele korzyści z takiego stanu rzeczy. Niedawno w "The Mirror" donoszono, że Ellie przeprowadziła się do Londynu, podczas gdy Casper walczył o tytuł magistra sztuki biznesowej na uniwersytecie Oxford.

Małżeństwo na odległość zdaje się być dla nich doskonałym sposobem na utrzymanie dobrych relacji w związku.

Mogę poczytać książkę. Mogę pobiegać, mogę jeść niechlujnie. To naprawdę wspaniałe, że możesz mieć partnera, z którym nie musisz być 24/7 - nawet gdy jesteś w związku małżeńskim.

Znalezienie chwili dla siebie w związku jest ważne, by nie tracić swoich indywidualnych zainteresowań. Warto rozdzielać się z partnerem także po to, aby pozwolić sobie na odrobinę tęsknoty i dać czas na własne przemyślenia. Rozłąka to z pewnością dobry wybór dla par, które potrzebują przestrzeni czy wręcz nie mogą ze sobą wytrzymać.

