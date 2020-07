Już we wrześniu Krzysztof Ibisz wróci na plan "Tańca z gwiazdami". Dziennikarz będzie miał mnóstwo pracy, więc korzysta aktualnie z wolnego. Prezenter Polsatu postanowił wyjść przed szereg i w odróżnieniu od większości polskich gwiazd odważył się przekroczyć granice naszego kraju. Wybrał się ze starszym synem do Niemiec. W Berlinie zapozował z Maksymilianem do zdjęcia.

Krzysztof Ibisz pozuje ze starszym synem podczas wyjazdu do Berlina

Krzysztof Ibisz ma dwóch synów: 21-letniego Maksymiliana z pierwszego małżeństwa z Anną Zejdler oraz 14-letniego Vincenta z małżeństwa z Anną Nowak. Młodszą pociechę prezenter pokazuje całkiem często. Chłopak pracował z ojcem nawet na planie tanecznego show Polsatu, gdzie otwierał walizkę z pieniędzmi. Przykuwa więc uwagę zdjęcie Krzysztofa ze starszym synem. Maks nieźle wyrósł!

Trochę nas przygrzało... Zdobywamy Berlin, a Wam życzymy miłego wieczoru! - napisał dumny tata.

Pod selfie pojawiło się wiele miłych słów ze strony internautów.

Bezcenne chwile razem!

Sama nie wiem, który z Panów przystojniejszy.

Dzieciaki ma Pan piękne!

Cóż, życzymy chłopakom udanej wycieczki i mamy nadzieję, że dbają o swoje bezpieczeństwo. W końcu wirus nadal jest bardzo aktywny i jak twierdzą specjaliści, kolejna fala licznych zachorowań przed nami.

