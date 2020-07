Stefano Terrazzino to uwielbiany przez dużą część Polek tancerz, który zasłynął w programie "Taniec z Gwiazdami". Już podczas debiutu w parze z Kingą Rusin dostał pierwszą nagrodę. Na swoim koncie Stefano ma już cztery Kryształowe Kule i wygląda na to, że nie zamierza poprzestać na tej liczbie.

Przypomnijmy, że Stefano dał się poznać także jako wokalista. Najpierw wydał płytę "Cin Cin Amore", a kilka lat później zwyciężył w znanym muzycznym show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Stefano Terrazzino z braćmi

Ostatnie miesiące nie były najlepszym czasem dla tancerza. Panująca na świecie sytuacja zmusiła go do separacji od najbliższych. Na domiar złego, Stefano stracił jedno ze źródeł dochodu. O problemach finansowych tancerza pisaliśmy jeszcze w zeszłym miesiącu. Teraz wygląda na to, że wszystko idzie w dobrym kierunku, a Terrazzino wreszcie spotkał się z rodziną.

Na instagramowym profilu tancerza pojawiło się zdjęcie z braćmi. Cała trójka jest do siebie bardzo podobna. Wszyscy trzej są równie przystojni.

Czas z braćmi – napisał pod zdjęciem Stefano.

Mężczyźni zrobili niemałe wrażenie na obserwatorkach, które nie szczędziły słów zachwytu w komentarzach.

Ciacha.

Ale przystojniaki.

Bardzo podobni. Jak trojaczki. Niesamowite.

Choć Stefano Terrazzino mieszka daleko od rodziny, wielokrotnie podkreśla, jak ważni są dla niego najbliżsi. Z Vincenzo i Marco, którzy są piłkarzami, łączy go szczególna więź, a każda chwila z nimi spędzona to dla Stefano wyjątkowy czas. Szczególnie w obecnej sytuacji.