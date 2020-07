Doda z Marią Sadowską i ekipą już w Dubaju. Na lotnisku patrzyli na nich chyba wszyscy. Co za wejście!

Kilka tygodni temu ruszyły zdjęcia do filmu "Dziewczyny z Dubaju", którego producentką jest Dorota Doda Rabczewska. Artystka współpracuje z koleżanką po fachu, Marią Sadowską, która odpowiada za reżyserię. Gwiazdy świetnie się dogadują i nie ukrywają, że ich dzieło będzie naprawdę głośno komentowane. W końcu fabuła opiera się na faktach związanych z tzw. aferą dubajską. Teraz cała ekipa wybrała się właśnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda pokazała, jak bawi się w Dubaju

Doda wyjechała do Dubaju

Rabczewska razem z całą obsadą wyleciała do Dubaju, by nakręcić tam sceny do filmu. Artystka doskonale wie, jak zareklamować swoją produkcję. Chętnie nagrywa InstaStories, by uchylić rąbka tajemnicy zainteresowanym internautom. Teraz było podobnie. Wrzuciła do sieci nagranie, na którym widzimy wielkie wejście na lotnisku w Emiratach. Wzięły w nim udział aktorki, które grają w filmie. Z taką obsadą film zapowiada się świetnie.

Trzeba przyznać, że Doda w czarnej stylizacji prezentuje się wyśmienicie. Kto jak kto, ale artystka wie, jak wyglądać z klasą. Jesteśmy zachwyceni!

Doda 'Dziewczyny z Dubaju' Fot. Doda - Instagram

Doda pokazała też hotel, w którym nagrywane będą ujęcia. Jest złoto i luksusowo.

"Dziewczyny z Dubaju"

Reportaż Piotra Krysiaka "Dziewczyny z Dubaju" ukazał się w 2018 roku. Autor opisał w książce historie Polek, które świadczyły usługi seksualne na Bliskim Wschodzie. Wśród nich miało nie brakować celebrytek i modelek, które za wysokie stawki i luksusowe przedmioty, gotowe były wyjeżdżać do Dubaju w wiadomym celu. Doda i jej mąż, Emil Stępień, wykupili prawa do ekranizacji książki. "Dziewczyny z Dubaju" mają trafić do kin na początku 2021 roku. Jesteście ciekawi tej produkcji?