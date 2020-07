Gwiazdy starają się spędzać w tym roku wakacje w Polsce. Zachęcają fanów do nie opuszczania naszego kraju, a poznawania pięknych zakątków ojczyzny. Zrobiły to na przykład Agnieszka Dygant i Beata Ścibakówna, które z bliskimi wybrały się do Juraty. Panie świetnie się bawią i odpoczywają. Nie zapominają jednak o sporcie i we wtorek wybrały się na poranny trening. Podczas przerwy zrobiły sobie zdjęcie, dzięki czemu możemy podziwiać płaski brzuch starszej gwiazdy. Beata Ścibakówna to polska Jennifer Lopez!

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Dygant spóźniona na samolot. Po drodze spotkała dwie inne gwiazdy. Nie ukryła zdziwienia

Beata Ścibakówna zachwyca formą na wakacjach w Juracie

We wtorek rano na Instagramie Agnieszki Dygant pojawiło się nowe zdjęcie. Aktorka zapozowała do niego z Beatą Ścibakówną podczas porannego treningu. Panie zaprezentowały się w naturalnej wersji. Uwagę nie tylko naszą, ale i serialowej "Niani" przykuwa płaski brzuch żony Jana Englerta. 52-letnia aktorka absolutnie nie wygląda na swój wiek!

Podobnie uważają też chyba internauci, którzy nie szczędzili pięknych słów pod adresem obu gwiazd.

Rakiety!

Piękne kobiety, a te ciała...

Boginie szaleją!

Beata zdecydowała się na urlop, ponieważ w ostatnich tygodniach ciężko pracowała. Aktorka i jej mąż pojawią bowiem w nowym filmie Dody, "Dziewczyny z Dubaju". Jeden z magazynów donosił nawet, że aktorskie małżeństwo zgodziło się wystąpić w kontrowersyjnym dokumencie, ponieważ musi odłożyć sporo pieniędzy na przyszłość dla córki. Helena bowiem jest bardzo ambitną młodą aktorką, która uczy się w Nowym Jorku.

ZOBACZ TEŻ: Monika Zamachowska wpadła w odwiedziny do Jana Englerta i Beaty Ścibakówny. Przy okazji pokazała, jak mieszkają