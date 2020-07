Krystyna Janda udostępnia post szefa KOD-u. Poszło o kontrowersyjne słowa Szymona Hołowni o hunwejbinach

W niedziel odby造 si kolejne wybory prezydenckie. Andrzej Duda pokona Rafa豉 Trzaskowskiego, zdobywaj帷 ponad 422 tysi帷e g這s闚 wi璚ej i to w豉郾ie on b璠zie pe軟i funkcj g這wy pa雟twa przez najbli窺ze pi耩 lat.. Opr鏂z nich do walki o stanowisko prezydenta stan掖 m.in. Szymon Ho這wnia. Publicysta nie popar oficjalnie w II turze 瘸dnego z kandydat闚 i podkre郵i, 瞠 nie ma swojego faworyta.

Krystyna Janda 膨da przeprosin od Szymona Ho這wni

Ho這wnia po og這szeniu wynik闚 sonda穎wych II tury zabra g這s. Jego wypowied jest cytowana przez RMF FM. Oburzy豉 wiele os鏏, kt鏎e zwracaj uwag na to, 瞠 obrazi on wyborc闚 Trzaskowskiego:

Te 10 milion闚, kt鏎e nie posz這 na wybory, to jest tak naprawd trzecia wielka Polska, kt鏎a stoi dzisiaj obok Trzaskowskiego i Dudy i nic nie m闚i, niewiele o niej wiemy. Dzisiaj widz histeri hunwejbin闚 Trzaskowskiego, 瞠 240 tysi璚y moich wyborc闚 nie posz這. M闚i, 瞠 ja jeszcze mog貫m co zrobi dla Trzaskowskiego, 瞠 dlaczego ja nie wzywa貫m, 瞠 to b璠zie moja wina, 瞠 Duda wygra. Ja, kt鏎y tyle zrobi貫m dla Trzaskowskiego, chocia wcale nie musia貫m i nie zawsze by貫m do tego przekonany - powiedzia.

W鈔鏚 oburzonych os鏏 znale幢i si m.in. Krystyna Janda oraz by造 szef Komitetu Obrony Demokracji, Krzysztof υbzi雟ki. Doda on mocny wpis skierowany do Ho這wni, kt鏎y udost瘼ni豉 aktorka.

Szanowny Panie Ho這wnia, oczekuj, 瞠 przeprosi Pan zwolennik闚 Rafa豉 Trzaskowskiego za por闚nanie ich do hunwejbin闚. Jest to por闚nanie wyj徠kowo obra幢iwe i to, 瞠 nie wie Pan, kim owi hunwejbini byli, wcale Pana nie usprawiedliwia. Jest to bowiem por闚nanie r闚nie obel篡we, jak por闚nanie kogo do Hitlerjugend - tak zaczyna si jego tre嗆.

W dalszej cz窷ci wyt逝maczy, co to s Hunwejbini (Czerwona Gwardia). By造 to "m這dzie穎we boj闚ki Mao odpowiedzialne za wymordowanie, torturowanie, publiczne poni瘸nie, wielu milion闚 niewinnych ludzi w okresie tzw. Dziesi璚iolecia Chaosu (Wielka Proletariacka Rewolucja Kulturalna, Strategia Trzeciego Frontu i Kampania Zwalczania Konfucjusza i Lin Biao; 1966-76)".

Hunwejbini, g堯wnie uczniowie szk馧 鈔ednich, nastolatki, zacz瘭i od wymordowania i torturowania w豉snych nauczycieli, nast瘼nie polowali na wszystkich ludzi wykszta販onych, wo膨c na przyk豉d po mie軼ie profesor闚 uniwersytet闚 w czapkach ha鎟y i z tablicami obel篡wej tre軼i na szyi. Ko鎍zy這 si linczem, zat逝czeniem kijami, zakopaniem 篡wcem w ziemi, lub po prostu biciem na 鄉ier. 砰cie straci這 z ich r瘯i prawdopodobnie ponad 10 milion闚 ludzi, a mo瞠 du穎 wi璚ej - doda.

Na ko鎍u wpisu wyrazi swoje zniesmaczenie oraz dosadnie uj掖 to, jak ocenia Szymona Ho這wni:

Nie rozumiem, jak mo積a por闚na uczciwych ludzi, demokrat闚, do tak zbrodniczej formacji. Tym bardziej szokuj帷e jest to por闚nanie w ustach cz這wieka, kt鏎y chcia by prezydentem mojego kraju.

W komentarzach internauci wyra瘸j swoje zdanie i nie ukrywaj, 瞠 s zaskoczeni jego zachowaniem. Zdaniem niekt鏎ych "pokaza prawdziw twarz" oraz "posun掖 si o krok za daleko".