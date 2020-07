Monika Chojdak jest oficjalną polską sobowtórką Jennifer Lopez. Wokalistka grupy "Queens", która dzielnie odwzorowuje stylizacje J.Lo, została wyróżniona przez idolkę. Niedawno Lopez zaobserwowała instagramowy profil Moniki.

REKLAMA

Zobacz wideo

Kim jest Monika Chojdak?

Monika Chojdak znana była wcześniej pod nazwiskiem Niedek. Swoją muzyczną przygodę rozpoczęła w programie "Droga do gwiazd". W 2005 została wokalistką polskiego girlsbandu, który powstał w wyniku ogólnopolskich przesłuchań Polskiej Agencji Muzycznej. Scenę dzieliła z Patrycją Wódz i Agnieszką Maksyjan, które po roku zostały zastąpione przez Sylwię Parys i Julię Trębacz. Monika Niedek była jedyną wokalistką, która śpiewała w obu składach. Formacja ma na swoim koncie dwie płyty i kilka teledysków. Swego czasu zespół "Queens" uważany był za najpopularniejszy polski girlsband.

Po ostatecznym rozpadzie grupy Monika wystąpiła w kilku telewizyjnych show związanych z jej pasją. Pojawiła się w "Bitwie na głosy", "The Voice of Poland 2" oraz wystąpiła jako jurorka dwóch edycji "Śpiewajmy razem. All Together Now" Polsatu.

Jennifer Lopez doczekała się polskiej sobowtórki

Tym razem Monika Chojdak zasłynęła jako sobowtórka Jennifer Lopez i została doceniona przez samą gwiazdę. Jej instagramowy profil "Be like J.Lo" przyciągnął wielu fanów, ale chyba nikt się nie spodziewał, że odwiedzi go Jennifer Lopez. Najpierw gwiazda polubiła kilka zdjęć Moniki, a następnie wrzuciła jedno z nich do swojej instagramowej relacji. Chwilę później postanowiła zostać na dłużej. Monika Chojdak to prawdopodobnie jedyna Polka, której profil obserwuje Jennifer Lopez. Co za wyróżnienie!

Szczerze gratulujemy!