Anna Lewandowska to prawdziwy wulkan energii. Mimo że 6 maja na świat przyszła jej druga córka Laura, to gwiazda w zawrotnym tempie wraca do formy. Od ponad dwóch tygodni bierze udział w wyzwaniu, które sama zorganizowała. W #Fighterchallenge ćwiczą nie tylko obserwatorzy Ani, ale również jej znani przyjaciele. I tak możemy oglądać sportowe próby między innymi Jakuba Wesołowskiego, Zosi Zborowskiej, a nawet Roberta Lewandowskiego. Ostatnio Lewa dała swojemu mężowi prawdziwy wycisk, a podczas ostatniego live'a z chęcią to powtórzyła.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert dał radę na treningu z Anią?

Anna Lewandowska pokazała figurę

Najnowszy trening na żywo, który został udostępniony na Instagramie Lewandowskiej, zmęczył samego Roberta. Jednak humory dopisywały im przez całą godzinę. Ania bardzo docenia sportowe towarzystwo męża i dała o tym znać w opisie treningu.

Dziękuję, Kochanie. Wiesz, jak ja to KOCHAM - napisała.

Trenerka pochwaliła również wszystkie osoby, które na bieżąco ćwiczą w jej wyznaniu. Przyznała, że ona także zaczyna dostrzegać metamorfozę swojego ciała.

Powiem Wam, że ja też już po sobie widzę jakąś metamorfozę, ale biorę tutaj margines czasu. Jeszcze trochę.

W tym momencie Lewandowska stanęła bokiem do kamery i pokazała swój brzuch. Wygląda rewelacyjnie! Ania jest dopiero miesiąc po porodzie, a po dodatkowych kilogramów nie ma prawie śladu.

Anna Lewandowska, Robert Lewandowski instagram/annalewandowskahpba

W komentarzach obserwatorzy Ani dają znać, że jej treningi to prawdziwy wycisk.

Będą zakwasy! Było bosko!

Ćwiczyłam, ale z tymi pośladkami to już Cię poniosło - pisali.

Wy również lubicie ćwiczyć z Lewą?