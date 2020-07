Zobacz wideo Komentarze po wygranej Andrzeja Dudy

Wybory prezydenckie za nami. Do walki stanęli ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda oraz kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Ten drugi jest ulubieńcem wielu naszych gwiazd, które w mediach społecznościowych apelowały do swoich obserwatorów, żeby udali się do lokali wyborczych i uświadamiały, jak ważny jest każdy głos. Według aktualnych wyników to Duda będzie prezydentem przez następne pięć lat. Na Instagramie gwiazdy dzielą się swoimi przemyśleniami w tej kwestii.

Andrzej Duda wygrywa wybory prezydenckie 2020

Zobaczcie, kto wyraził swoją opinię na temat wygranej Andrzeja Dudy:

1) Michał Piróg

Michał Piróg często komentuje to, co się dzieje w polityce. Niedawno zabierał głos w sprawie wypowiedzi Dudy o LGBT. Prezydent powiedział, że "to nie ludzie, a ideologia". Prezenter zastanawiał się wtedy, "kim są ci wszyscy ludzie z PiS-u" i "jak oni musieli cierpieć skrywając tę nienawiść do tej pory". Teraz także skomentował aktualną sytuację:

Sam nie wiem, co powiedzieć #goodmorning #haveaniceday #siłżyczę - napisał na Instagramie.

2) Piotr Adamczyk

Piotr Adamczyk swoje odczucia wyraził na krótkim filmie, który podpisał "Ciężki poniedziałkowy poranek". Aktor wali głową w ścianę i to nie jest przenośnia.

3) Julia Kamińska

Julia Kamińska dodała nagranie, na którym ujęła swojego kolegę z planu, Krzysztofa Czeczota. Mężczyzna leży smutny na kanapie.

Jak się czujesz? - zapytała się go aktorka.

Dzisiaj bardzo źle, jest mi przykro - wyznał rozgoryczony.

Wielu internautów przyznało, że czuje się tak samo.

4) Paweł Małaszyński

Paweł Małaszyński już po wstępnych wynikach wyborów potrzebował uspokajającego spaceru.

Musiałem się przejść... przepalić to(...). Czy jesteśmy jeszcze w stanie odrzucić nienawiść, ksenofobię, uprzedzenia i spojrzeć na innych z nadzieją na budowanie wspólnego, lepszego jutra?

5) Katarzyna Zielińska

Katarzyna Zielińska udostępniła zdjęcie tarasu i napisała kilka słów, w których wyraziła nadzieję połączoną z bezradnością:

Poniedziałku, bądź dla mnie łaskawy #monday #mondaymotivation #mondayvibes.

6) Matylda Damięcka

Matylda Damięcka, która również jest zaangażowana w sprawy polityki i komentuje sytuację w Polsce na Instagramie, stworzyła nową grafikę:

I znowu Du*a - napisała:

Powitała także rodaków w "nowej tej samej Polsce".

7) Jarosław Jakimowicz

Jedną z nielicznych osób z show-biznesu, która cieszy się z wygranej Andrzeja Dudy, jest Jarosław Jakimowicz. Aktor znany głównie z "Młodych wilków" jest zagorzałym zwolennikiem PiS-u i głośno mówi o swoich poglądach. Udostępnił zdjęcie prezydenta z hasłem, że jest prezydentem Polski 2020 - zrobił to po pierwszych wstępnych wynikach ogłoszonych o 21:00 w niedzielę, głosząc tym samym w mediach społecznościowych wygraną Dudy (kiedy jeszcze nic nie było wiadomo, a różnica między nim a Trzaskowskim wynosiła niecały procent).