Małgorzata Rozenek i Radek Majdan na wyborach. "W PIŻAMACH?". Były piłkarz odgryzł się "fance"

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan to para, której posty w mediach społecznościowych za każdym razem wywołują niemałe poruszenie. W związku z dużym gronem odbiorców pojawiają się liczne komentarze - zarówno pozytywne, jak i negatywne. Nie zabrakło ich także tym razem.

Jeszcze wczoraj pisaliśmy o tym, że Majdanowie wybrali się na wybory prezydenckie. Popularne małżeństwo tuż po wrzuceniu kart do głosowania do urny, zapozowało do zdjęcia. Towarzyszył im urodzony 10 czerwca syn Henryk, który smacznie spał podczas wypełniania przez rodziców obywatelskiego obowiązku. Pod fotografią pojawiły się oczywiście słowa uznania, ale nie obyło się też bez nieprzychylnego komentarza odnośnie ubioru"Perfekcyjnej" i jej męża.

Małgorzata Radosław Majdan na poszli na wybory w stylu casual

Tym razem Rozenek i Majdan postawili na dosyć casualowy styl. Radek miał na sobie szary t-shirt z tęczową pacyfką, a Gosia obszerną bluzę, dresowe shorty i okulary z tęczowymi oprawkami. Przypomnijmy, że podczas głosowania w pierwszej turze para postawiła na eleganckie kreacje. Ubiór wyraźnie nie spodobał się jednej z obserwatorek.

Na wybory w piżamach. Lepszych ciuchów nie było? - skrytykowała internautka.

Na komentarz błyskawicznie odpowiedział sam Radek Majdan.

No nie było, ale następnym razem pożyczymy od Ciebie, bo widzę, że znasz się na modzie - napisał w odpowiedzi.

Wymiana zdań wywołała lawinę komentarzy, w których większość fanów poparła Majdana. Obserwatorzy jednogłośnie stwierdzili, iż ubiór nie ma znaczenia i liczy się przede wszystkim oddany głos. Małżeństwu należy się pochwała, że nie pozostali obojętni wobec losów kraju.