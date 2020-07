Andrzejowi Dudzie puściły nerwy na konferencji prasowej. Zdenerwowało go pytanie dziennikarza TVN24

Wszystko jest ju jasne. Andrzej Duda, kt鏎y ubiega si o reelekcj, pozostanie na stanowisku prezydenta Polski na kolejne pi耩 lat. W drugiej turze uzyska 51,21 proc. g這s闚, natomiast Rafa Trzaskowski - 48,79 proc. - przypomnijmy, 瞠 s to cz御tkowe nieoficjalne wyniki wybor闚 prezydenckich z 99,97 proc. obwod闚, kt鏎e w poniedzia貫k rano poda豉 Pa雟twowa Komisja Wyborcza. Jednak jeszcze przed podaniem oficjalnych wynik闚 Andrzej Duda zorganizowa konferencj w Pa豉cu Prezydenckim. Nerw闚 nie brakowa這, a polityk wda si w dyskusj z jednym z dziennikarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Andrzej Duda uczci urodziny Agaty Dudy

Andrzej Duda odpowiedzia dziennikarzowi TVN-u

Polityk tu po podaniu pierwszych sonda穎wych wynik闚 og這si si zwyci瞛c. Jeszcze na wiecu wyborczym w Pu速usku zaprosi do Pa豉cu Prezydenckiego Rafa豉 Trzaskowskiego, kt鏎emu chcia u軼isn望 d這 i w ten spos鏏 zako鎍zy kampani. Duda zorganizowa r闚nie konferencj dla medi闚 i pod koniec spotkania wda si w dyskusj z jednym z dziennikarzy.

Dziennikarz TVN24 Radomir Wit zapyta prezydenta o dzia豉nia Telewizji Publicznej pod rz康ami Jacka Kurskiego. Nie da si ukry, 瞠 szczeg鏊nie w ostatnich tygodniach media publiczne by造 wykorzystywane w celach politycznych. Nie tylko pobudzano do nienawi軼i w zwi您ku z pewnymi grupami spo貫cznymi, ale r闚nie wychwalano kandydata wywodz帷ego si z partii rz康z帷ej.

PRZECZYTAJ R紟NIE: Paulina M造narska zareagowa豉 na przem闚ienie Kingi Dudy. "Tw鎩 tato zgotowa ludziom horror. Co ty tam w og鏊e wczoraj robi豉?"

Andrzej Duda nie odpowiedzia na pytanie i jednocze郾ie stwierdzi, 瞠 to on by celem atak闚 stacji TVN24.

W pana telewizji rzucano na mnie codziennie kalumnie. Ja bym chcia po prostu, 瞠by by wreszcie spok鎩 w naszym kraju. 疾by ludzie mogli normalnie 篡. Bardzo mi na tym zale篡. Ja te bym chcia normalnie 篡 i chcia豚ym spokojnie Polsk budowa.

Prezydent doda, 瞠 chcia豚y zako鎍zy t kampani zaproszeniem Trzaskowskiego na wsp鏊ne spotkanie.

Najbardziej jestem atakowany przez pa雟twa telewizj. Chcia貫m 瞠by to si symbolicznie zako鎍zy這 i dlatego chcia貫m poda r瘯 Rafa這wi Trzaskowskiemu, 瞠by ca豉 Polska to zobaczy豉.

Niestety prezydent nie sprecyzowa, jakie to kalumnie by造 rzucane pod jego adresem.