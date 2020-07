Kiedy Michał Wiśniewski związał się z Dominiką Tajner wydawało się, że to związek na całe życie. Jednak po siedmiu latach do mediów dotarła wiadomość o złożeniu przez wokalistę "Ich Troje" papierów rozwodowych. Była żona muzyka nie ukrywała, że i dla niej było to niespodziewane zagranie. Kilka miesięcy później Wiśniewski zaczął spotykać się z nową partnerką, a teraz podobno spodziewają się dziecka!

Michał Wiśniewski będzie miał piąte dziecko

Artysta jakiś czas temu wziął ślub z tajemniczą Polą, która nie jest związana z show-biznesem. Jedynym, co wiemy o jej życiu prywatnym jest to, że jest pasjonatką fotografii. Kiedy miesiąc temu pojawiły się pierwsze plotki sugerujące, że Michał i Pola spodziewają się wspólnego dziecka, Wiśniewski od razu je zdementował. W rozmowie z portalem Plejada mówił wtedy:

Nie, niestety. Niestety, bo ja się dzieci nie boję.

Jak się okazało, te słowa miały tylko uciszyć doniesienia. Najnowsze zdjęcia żony muzyka pokazują, że ta może być w ciąży!

Michał w towarzystwie żony oraz 14-letniej córki Etienette udał się do lokalu wyborczego w celu oddania głosu. Rodzina została sfotografowana przez paparazzi, a na zdjęciach widać znacznie zaokrąglony brzuch Poli. Portal Pudelek dowiedział się, że żona muzyka może być w trzecim bądź czwartym miesiącu ciąży.

Michał Wiśniewski - dzieci

Przypomnijmy, że Michał ma już czwórkę dzieci: 12-letnią Vivienne, 14-letnią Etiennette, 17-letnią Fabienne i 18-letniego Xaviera. Dodatkowo jego nowa partnerka jest matką czwórki dzieci z poprzednich związków.

Myślicie, że poradzi sobie w tej roli? My oczywiście gratulujemy przyszłym rodzicom!