Agata Duda zaliczyła wpadkę podczas wieczoru wyborczego w Pułtusku. Wyrwała się do mikrofonu. Interweniował prezydent

Andrzej Duda triumfował podczas wieczoru wyborczego w Pułtusku. Na scenie towarzyszyły mu dwie najważniejsze kobiety jego życia - Agata Duda i Kinga Duda. Panie prezentowały się bardzo elegancko, miały na sobie białe kreacje. Uwagę przykuło jednak coś jeszcze. Pierwsza Dama, chcąc w euforii podziękować mężowi za piękne słowa pod jej adresem, wyrwała się do mikrofonu i zaliczyła wpadkę. Interweniował sam Andrzej Duda.

12 lipca zagłosowaliśmy po raz drugi na prezydenta naszego kraju. Zarówno exit poll, jak i late poll dawały nieznaczną przewagę Andrzejowi Dudzie. Na ostateczne wyniki, podane przez Państwową Komisję Wyborczą, musimy jeszcze poczekać.



Już teraz jednak nie brakuje emocji. Spore wywołała Agata Duda, która podczas wieczoru wyborczego męża mówiła - jak na siebie - bardzo dużo. Chcąc podziękować zgromadzonym i wyborcom, wyrwała się do mikrofonu.

Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa...

Strofował ją wyraźnie zdenerwowany Andrzej Duda, który dał jej do zrozumienia, że w tym momencie w planach było odśpiewanie hymnu. Choć to zabawna wpadka, o Agacie Dudzie będzie mówić się sporo. Pierwsza Dama zwróciła się do dziennikarzy i wyjaśniła, dlaczego nie chciała przez pięć lat udzielać wywiadów.

Drogie media, drodzy dziennikarze, mówiliście i pisaliście, że nie wypowiadam się, zapominaliście tylko dodać, że nie wypowiadam się do mediów. Przez pięć lat rozmawiałam z Polakami, rodakami, na każdym ze spotkań. (...) Chciałabym, żebyście również Wy szanowali i Polaków i polityków. Chciałabym, żebyście szanowali mój wybór. Dużo mówicie o tolerancji, natomiast pozbawiacie mnie mojego własnego wyboru. Jeżeli nie chciałam udzielać wywiadów, to był mój własny wybór. (...) To był mój milczący sprzeciw przeciwko manipulacji, dezinformacji, kłamstwom, które niestety w mediach występują. Myślę, że państwo nie zdają sobie do końca sprawy z tego, jak to ogromna jest manipulacja - stwierdziła.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki wyborów.