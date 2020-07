Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zabrali Henryka do lokalu wyborczego. Musiał być bardzo spokojny

Dziś druga tura wyborów prezydenckich. Gwiazdy spieszyły do lokali wyborczych, by spełnić swój obywatelski obowiązek i dać przykład rodakom. Po obiedzie zagłosować udali się Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Wzięli ze sobą Henryka. Chłopiec smacznie spał na rękach taty. Fani zachwyceni nowymi zdjęciami.

REKLAMA

POLECAMY: Małgorzata Rozenek z Radziem w pałacu, a internauta dopytuje, kto został z Heniem. To za takie odpowiedzi uwielbiamy Gosię

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan o apetycie w ciąży: "Jem cały czas"

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan z synem w lokalu wyborczym

Polacy nadal głosują w wyborach prezydenckich. Czas mają do godziny 21:00, bo właśnie wtedy lokale wyborcze zostaną zamknięte, a największe telewizje w kraju opublikują sondażowe wyniki. Głosowania na ostatnią chwilę nie odłożyli Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Popularne małżeństwo, tuż po wrzuceniu kart do głosowania do urny, zapozowało do zdjęcia. Towarzyszy im urodzony 10 czerwca Henryk.

Pod postem zarówno "Perfekcyjnej" jak i jej męża nie zabrakło pięknych komentarzy.

Piękna rodzinka!

Henio przyniósł szczęście!

Ślicznie Państwo wyglądacie. Henio jest przecudowny. Pozdrawiam.

Maluszek jak smacznie śpi - zwróciła uwagę jedna z pań.

Rozenek i Majdan tym razem postawili na nieco casualowe "looki". Radek miał na sobie zwykły t-shirt, a Gosia bluzę. Zwracamy na to uwagę, ponieważ podczas głosowania w pierwszej turze, para wystylizowała się bardzo elegancko.

ZOBACZ TEŻ: Radosław Majdan na nowym zdjęciu z synem i psem. Ma za sobą ciężką noc, ale nie narzeka. "Uśmiech Henia lepszy niż poranna kawa"