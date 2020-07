Od godziny 7:00 Polacy wybierają prezydenta kraju. Obywatele tłumniej niż w pierwszej turze wyborów ruszyli do urn. Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, frekwencja na godzinę 12:00 wyniosła 24,73 proc. uprawnionych wyborców. Od rana w sieci do głosowania zachęcają również gwiazdy. Publikują zdjęcia z kartami wyborczymi, czy pozują przed lokalami wyborczymi. Do tego grona należy m.in Maffashion, która postawiła na karmelowy zestaw, składający się z szortów i marynarki.

REKLAMA

Zobacz wideo Maffashion w krótkim filmiku wyjaśnia, dlaczego zdecydowała się na metamorfozę

Maffashion głosuje w wyborach prezydenckich

Już o 21:00 największe stacje telewizyjne pokażą sondażowe wyniki wyborów prezydenckich. Specjaliści są zgodni, że różnica między Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim będzie minimalna. Jeśli faktycznie tak się stanie, zwycięzca nie będzie mógł się czuć pewnie, bo zaważyć o ostatecznych wynikach będą mogły pojedyncze głosy. Ważne jednak, by frekwencja była jak najwyższa. Do głosowania zachęciła więc Maffashion, która opublikowała na Instagramie zdjęcie z i sprzed lokalu wyborczego.

Ja już po! A jak u Was? - dopytywała.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Część internautów, która już zagłosowała, chwaliła się, gdzie to zrobiła. Liczni jednak jeszcze nie odwiedzili lokalu wyborczego, ale mają taki zamiar.

Właśnie się wybieram! - czytamy.

Fajnie, że Julia zachęca do głosowania i świeci przykładem. Obojętnie nie można jednak przejść obok jej stylizacji. Kuczyńska postawiła na letni "look" - luźne szorty i oversize'ową marynarkę. Blogerka ostatnio bardzo często stawia na takie zestawy.

ZOBACZ TEŻ: Sebastian Fabijański nie zamierza brać ślubu z Maffashion? ''Nigdy nie będę mężem''. Do dyskusji włączyła się też blogerka