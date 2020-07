Will Smith i jego żona, Jada Pinktett Smith, już niejednokrotnie szokowali opinię publiczną swoim nieszablonowym podejściem do małżeństwa i wychowywania dzieci. Mimo wszystko od ponad dwóch dekad udawało im się pielęgnować wizerunek zgranej, perfekcyjnej pary. To zmieniło się w momencie, gdy kilka tygodni temu 27-letni raper ogłosił, że sypiał z Jadą, a Will dał im błogosławieństwo.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Will Smith był zdradzany i na to pozwalał? Kochanek Jady Pinkett-Smith wyznaje: Dał mi błogosławieństwo

Były kochanek Jady Pinkett Smith zabrał głos

Wyznanie Augusta Alsina wywołało skandal. Co więcej, Jada zaprosiła Willa do swojego talk-show "Rade Table Talk", gdzie na wizji przyznała się do romansu z młodszym raperem. Do zdrady doszło w momencie, gdy ich małżeństwo wisiało na włosku.

Cierpiałam, byłam załamana. Ale na tym etapie związku zrozumiałam zdecydowanie, że nie możesz znaleźć szczęścia poza sobą samą - powiedziała.

Will wykazał się dużym zrozumieniem, choć jego mina momentami wskazywała na to, że w środku bardzo cierpiał.

ZOBACZ TEŻ: Jada Pinkett-Smith zdradzała męża z 20 lat młodszym kochankiem. Opowiedziała o romansie w obecności Willa Smitha

Mogłoby się wydawać, że to już koniec dramy u Smithów. Nic bardziej mylnego. Do sieci trafiły SMS-y Augusta Alsina z Michaelem Blacksonem. W rozmowie z przyjacielem raper przyznał, że był zakochany w Jadzie, a ona "złamała mu serce".

Próbowałem się do niej dodzwonić, ale zmieniła numer i wróciła do typa z "Facetów w czerni" - wspomniał.

Blackson zarzucił raperowi, że ten opowiedział o romansie sprzed lat dla podbicia sprzedaży płyt. Muzyk uparcie twierdzi jednak, że jego i żonę Willa Smitha łączyło prawdziwe uczucie. Rozstanie miał przypłacić "krwawieniem serca".

Ciekawe, czy Jada zaprosi byłego kochanka do programu "Red Table Talk"? To dopiero byłby hit! Patrząc na jej wylewność w mediach, śmiemy twierdzić, że taki scenariusz ma rację bytu.

Zobacz wideo "Chcę z żoną spróbować zdrady kontrolowanej". Seksuolożka: To może się skończyć tragicznie dla związku

TU ZNAJDZIE SIĘ REKLAMA