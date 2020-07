Mariusz Węgłowski zdobył szerszą popularność dzięki udziałowi w programie "Taniec z Gwiazdami". Wcześniej widzowie mogli kojarzyć go przede wszystkim z produkcji TV 4, w których to wcielał się w postać Mikołaja Białacha. Węgłowski ma też na koncie epizodyczne role w "Świecie według Kiepskich" i "Pierwszej miłości". Mimo dorobku telewizyjnego aktor stroni od show-biznesu. Nie spotkamy go na ściankach. Chętnie za to udziela się w mediach społecznościowych.

Instagramowy profil Mariusza Węgłowskiego śledzi ponad 70 tysięcy osób. To właśnie tam gwiazdor serialu "Policjantki i policjanci" w wyjątkowy sposób uczcił kolejną, dwudziestą już, rocznicę ślubu. Pochwalił się sklejką dwóch zdjęć. Pierwsze z nich zostało wykonane w dniu zaślubin, a drugie dwie dekady później.

20 lat minęło jak jeden dzień - dopisał.

Kilka dni później Mariusz Węgłowski wyjawił, że celebracja rocznicy ślubu została połączona z inną szczególną okazją.

20-ta rocznica ślubu na 18-tych urodzinach córeczki. Takie rzeczy tylko w Polsce. Pozdrowionka kochani. Czas płynie, a w sercu ciągle maj - czytamy obok zdjęcia, na którym towarzyszy mu żona.

W komentarzach od razu pojawiły się ciepłe słowa ze strony znajomych i sympatyków Mariusza Węgłowskiego.

Wyglądacie absolutnie fantastycznie!

Jest moc!

Piękna żona. Gratuluję - czytamy.

Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć przynajmniej kolejnych 20 lat w szczęściu i miłości!