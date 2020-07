Paweł Kukiz nie ukrywa, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Od lat zakochany jest w swojej żonie Małgorzacie, z którą doczekał się trzech córek: Julii, Poli oraz Hani. Dziewczyny stronią od show-biznesu i nie znajdziemy wiele informacji o nich. Teraz jednak o najstarszej może być naprawdę głośno. 29-latka związała się z branżą modową i już za kilka dni odbędzie się jej pierwszy pokaz.

Paweł Kukiz może być dumny z córki

Julia zawodowo modą zajmuje się od trzech lat. Jak podkreśla w rozmowie z Plotkiem, była to decyzja spontaniczna. Jednak tą branżą interesuje się od dawna:

Moda to dla mnie nie tylko ubrania, ale przede wszystkim dziedzina sztuki, a ze sztuką właściwie w jakiś sposób byłam związana zawsze. Nie wiem, w którym dokładnie momencie pojawiło się zainteresowanie modą, ale z tego, co pamiętam, to już od dzieciństwa lubiłam oglądać pokazy mody, podziwiać największych projektantów i przebierać siostry i kuzynki - wyznała w rozmowie z nami.

Julia od jakiegoś czasu chętnie udostępnia w mediach społecznościowych swoje projekty. Wyglądają jak dzieła sztuki, a projektantka do każdego projektu podchodzi indywidualnie. Dowiedzieliśmy się, że nad jedną kreacją spędza długie godziny i dużą wagę przykłada do szczegółów, które przyszywa ręcznie.

Czasami nad jedną marynarką lub elementem stroju siedzę po kilkanaście godzin, przyszywając pojedyncze koraliki czy aplikacje. Wykańczam wszystko sama, natomiast skomplikowane szycie konstrukcyjne wykonuje krawcowa na podstawie moich projektów, technicznych rysunków, wytycznych i stałej współpracy - dodała.

Jak podkreśliła, może liczyć na swoich bliskich, którzy trzymają za nią kciuki. Przy okazji podziękowała siostrze, która oferowała jej swoją pomoc:

Zawsze mnie wspierają, od tego jest rodzina. Siostra chyba najbardziej znosiła moje dylematy przy realizacji kolekcji, bo to u niej w Warszawie najwięcej czasu spędziłam. Wiec jestem jej wdzięczna za cierpliwość, wsparcie i wyrozumiałość - podkreśliła Julia.

Kukiz ma na swoim koncie już pierwsze sukcesy. Została wyróżniona w finale Responsible Fashion Awards organizowanym przez LPP i MSKPU w 2019 roku. Brała też udział w konkursie Fashion Designer Awards w ubiegłym roku. A w październiku weźmie udział w finałowym pokazie Off Fashion w Kielcach. Jednak za kilka dni czeka ją najważniejsze wydarzenie - w środę, 15 lipca, odbędzie się pierwszy raz pokaz jej kolekcji. Niestety, nie będzie on wyglądał tak, jak to sobie wymarzyła. Wszystko przez obecną sytuację. Patrząc na projekty córki Pawła Kukiza jesteśmy pewni, że o Julii będzie jeszcze głośno.