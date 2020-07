Anna Czartoryska-Niemczycka to jedna z tych gwiazd, która chroni prywatność swoich dzieci. Tak jak m.in. Anna Lewandowska, Weronika Rosati czy Joanna Koroniewska nie pokazuje ich twarzy w mediach społecznościowych. Jednak nie przeszkadza jej to od czasu do czasu dodawać zdjęć, na których się znajdują. Tym razem zrobiła to z wyjątkowej okazji.

Anna Czartoryska dodała zdjęcie synów

W sobotę rodzina Niemczyckich świętowała urodziny najstarszego syna Anny i Michała. Ksawery w tym roku skończył sześć lat. Na ujęciu, jakie dodała na Instagramie, znalazł się on ze swoim bratem Antonim, który w maju skończył rok. Chłopcy siedzą na krzesełku i próbują grać na znajdującym się w pokoju instrumencie.

Jeszcze niedawno sam był takim skrzatem, a teraz jest najfajniejszym starszym bratem (i nie tylko). Sto lat, Ksawery! #urodziny #6lat #birthdayboy #bigbrother #starszybrat - napisała poruszona mama.

W komentarzach fani piosenkarki i aktorki dołączyli się do życzeń:

Cudownego dzieciństwa, Ksawciu.

Wszystkiego najpiękniejszego. Samych radości.

Cudownego urodzinowego każdego dnia dla braciszków i dla całej waszej wspaniałej rodziny - piszą.

My również życzymy wszystkiego najlepszego!

Anna Czartoryska - rodzina

Anna Czartoryska i Michał Niemczycki pobrali się siedem lat temu. 1 kwietnia 2013 roku wzięli sekretny ślub. Niedawno świętowali rocznicę, a aktorka z tej okazji zamieściła fotkę z niekonwencjonalnego świętowania. Przy okazji w pięknych słowach wyznała mu miłość. Mają troje dzieci: Ksawerego, Janinę oraz Antoniego. Niedawno wystąpili razem w teledysku do piosenki Czartoryskiej. Scenerią był hotel w Juracie, w którym spędzali ostatnie tygodnie.