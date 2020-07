Księżna Diana tą kreacją utarła nosa królowej Elżbiecie II i księciu Karolowi. "Sukienka zemsta"

Mimo że od tragicznej śmierci księżnej Diany w wypadku samochodowym w sierpniu miną już 23 lata, to jej postać wciąż budzi wielkie zainteresowanie na całym świecie. O napiętych relacjach zmarłej księżnej z pozostałymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej wiadomo było już od dawna. Jak się okazuje, sama zainteresowana miała swoje niekonwencjonalne sposoby, aby utrzeć im nosa. Czasem wystarczała jedynie odpowiednia stylizacja.

Księżna Diana i jej "sukienka zemsta"

Małżeństwo księżnej Diany i księcia Karola od samego początku było skazane na niepowodzenie, a to za sprawą uczuć monarchy, jakimi darzył Camillę Parker-Bowles. Początkowo o rozwodzie nie mogło być mowy, więc Diana Spencer tkwiła w nieudanej relacji przez wiele lat, o czym rozpisywały się media na całym świecie. Jeszcze kilka lat przed śmiercią ogłoszono separację Diany i Karola, więc sama zainteresowana mogła cieszyć się nieco większą swobodą, nawet jeśli chodzi o dress code.

Zobacz wideo 5 nieznanych faktów z życia księżnej Diany

W 1994 roku pojawiła się na jednej z charytatywnych imprez w Londynie. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie bardzo odważna stylizacja, jaką wybrała. Księżna pojawiła się w bardzo krótkiej czarnej sukience projektu Christina Stamboliana. Kreacja miała spory dekolt, a także odsłaniała ramiona. Mówiło się wówczas, że w ten sposób Diana chciała pokazać swoją niezależność, a także wzbudzić zazdrość u Karola. Co więcej, stylizacja miała być również pstryczkiem w nos w stosunku do królowej Elżbiety II, dla której tak odważna stylizacja była czymś, co nie przystoi członkom rodziny królewskiej.

księżna Diana East News

Od tamtej pory nazwano ją "sukienką zemsty". Mimo że od 1994 roku, gdy miało to miejsce, minęło sporo czasu, a moda zmieniała się wielokrotnie, to księżna Diana nawet teraz w takim wydaniu zrobiłaby furorę. Zobaczcie zresztą sami.