Dzięki współprowadzeniu "Koła Fortuny" Izabelli Krzan udało się dorobić miana celebyrtki. Co prawda ambitnej Miss Polonia 2016 brakuje jeszcze trochę, żeby wbić się w pierwszą ligę show-biznesu, ale jej instagramowe konto śledzi już ponad 180 tysięcy osób, a to całkiem obiecujący wynik. Krzan jest świadoma swojego seksapilu, a więc nic dziwnego, że chętnie chwali się w sieci zdjęciami, na których podkreśla atuty smukłej sylwetki.

Izabella Krzan w wakacyjnej scenerii

Jedną z pasji Izabelli Krzan są podróże. Na jej profilach w mediach społecznościowych nie brakuje zdjęć z dalekich wojaży. Z racji na obostrzenia sanitarne celebrytka musiała ostatnio ograniczyć się do wycieczek po Polsce, jednak na jej instagramowym profilu pojawiła się fotka wykonana w egzotycznej scenerii. Gdzie tym razem zawędrowała piękna modelka? To pozostaje jej słodką tajemnicą. Możliwe też, że Krzan po prostu podzieliła się z obserwatorami archiwalną fotką z ubiegłorocznych podróży.

Uwagę internautów skradła jednak nie sceneria, a figura Izabelli Krzan. Celebrytka zapozowała do zdjęcia w oryginalnym stroju kąpielowym, który częściowo zasłonił jej brzuch. W komentarzach nie brakuje zachwytów i komplementów. Wcale nas to nie dziwi. Gołym okiem widać, że modelka przykłada dużą wagę do dbania o swoją sylwetkę.

Pięknie wyglądasz w tym stroju.

Sztos figura.

Petarda - czytamy w komentarzach.

Izabelli Krzan nie można odmówić uroku osobistego. Rafał Brzozowski to prawdziwy szczęściarz. Swoją drogą, prowadzący "Koło Fortuny" także wyjechał na wczasy. Ostatnio chwalił się zdjęciami znad polskiego morza. W tym roku wiele gwiazd postawiło nad wypoczynek w kraju. Nieliczni zdecydowali się na wyjazd za granicę. Wśród nich są Lewandowscy i Izabella Janachowska.