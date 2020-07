Justin Bieber jest żywym dowodem na to, że wcześnie rozpoczęta kariera może być brzemienna w skutkach. W wieku zaledwie 26 lat Kanadyjczyk zdążył "dorobić się" problemów z prawem, kilku załamań nerwowych i innych nieprzyjemnych epizodów. Od kilku miesięcy były idol nastolatek dzielnie walczy o powrót na szczyt. Świadomy siły social mediów Bieber, regularnie raczy swoje fanki nowymi zdjęciami na instagramowym profilu. Ostatnio pochwalił się fotką w nowej fryzurze.

Justin Bieber znów zapuścił włosy

Przeszło dekadę temu jednym ze znaków rozpoznawczych Justina Biebera była jego grzywka. Od tamtej pory fryzura Kanadyjczyka zmieniała się wielokrotnie. Jakiś czas temu wokalistka obciął włosy na krótko, jednak jego ostatnie zdjęcie na Instagramie sugeruje, że postanowił je zapuścić.

Włosy są coraz dłuższe - dopisał obok roznegliżowanego selfie.

Nowa fryzura Biebera wywołała szereg dyskusji w komentarzach. Część internautów (w tym raper Lil Pump) zachęcają go do tego, aby przerobił loki na dredy. Głos zabrały też wierne fanki Justina. Dziewczęta z całego świata ścigają się na komplementy pod adresem swojego idola. Cytujemy te najbardziej oryginalne.

Patrzenie na to zdjęcie, jest lepsze od oglądania filmu.

Będę cię zawsze kochała. Bez względu na to, jak wyglądasz.

Syn Boży.

Dłuższe włosy Biebera spotkały się z uznaniem fanek Biebera. Wiele z nich liczy na to, że Justin ponownie zagości na listach przebojów. Cóż, do tego przyda mu się potencjalny hit. Najlepiej o Selenie Gomez. Ich wieloletni związek nadal fascynuje media i nie ma co się dziwić. W końcu wielokrotnie rozstawali się i wracali do siebie. Przypomnijmy, że Gomez na swojej ostatniej płycie śpiewała właśnie o Bieberze. To zagwarantowało jej sukces komercyjny.

Jesteśmy ciekawi, jaką taktykę obierze Justin.