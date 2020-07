To nie jest dobra wiadomość dla fanek Brooklyna Beckhama. Zagraniczne media donoszą, że 21-letni syn Davida i Victorii oświadczył się swojej ukochanej, z którą spotyka się od około dziesięciu miesięcy. Uczucie do Nicoli Peltz musi więc być wyjątkowe, bo to właśnie jej udało się usidlić jednego z największych playboyów młodego pokolenia.

Brooklyn Beckham zaręczony

Radosna nowina miała już dotrzeć do jego rodziców i przyjaciół. Jak podaje informator "The Mirror", Victoria i David wspierają syna w jego decyzji:

David i Victoria są niezwykle szczęśliwi. Dali już temu związkowi swoje błogosławieństwo. To bardzo ekscytujący czas dla całej rodziny. Biorąc pod uwagę wcześniejsze związki Brooklyna, które były niezwykle burzliwe, rodzice w końcu liczą na to, że stanął na nogi - zdradził tajemniczy przyjaciel rodziny.

Nie jest tajemnicą, że pomimo młodego wieku, najstarszy syn Beckhamów ma sporą listę dziewczyn, z którymi się spotykał. Do najsłynniejszych jego związków należy m.in. ten z Chloe Moretz. Była to jego pierwsza poważniejsza partnerka, jednak po czterech latach się rozstali. Później były m.in. Hanna Cross oraz Natalie Ganzhorn. Z Nicolą Peltz spotykają się od listopada ubiegłego roku. Dziewczyna od dziecka jest związana z show-biznesem. Na swoim koncie ma między innymi występ w jednym z teledysków Miley Cyrus oraz dwie nominacje do Złotych Malin za role w filmach "Ostatni Władca Wiatru" oraz "Transformers: Wiek zagłady". To właśnie z nią spędzał izolację, a zdjęciami z tego okresu chętnie dzielił się na Instagramie.