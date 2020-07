Do końca kampanii wyborczej pozostało jedynie kilka godzin. Zarówno obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda, jak i jego konkurent Rafał Trzaskowski wykorzystują ostatnie chwile, aby przekonywać do siebie potencjalnych wyborców. Obydwaj politycy są również bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie relacjonują spotkania z wyborcami, ale również inne, nieco bardziej prywatne spotkania. Tak właśnie zrobił Rafał Trzaskowski, który opublikował wspólne zdjęcie z Olgą Tokarczuk.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Andrzej Duda u znanego youtubera: Nigdy nie rozmawiałem z Rafałem Trzaskowskim. Karol Paciorek: Od tego są debaty

Rafał Trzaskowski spotkał się z Olgą Tokarczuk

Wybory prezydenckie zbliżają się wielkimi krokami. Już 12 lipca po godzinie 21:00 okaże się, kto zwycięży i będzie pełnił funkcję prezydenta przez kolejne 5 lat. Wszystkich zachęcamy do wybrania się na głosowanie, podobnie jak gwiazdy rodzimego show-biznesu. Co poniektóre z nich wprost mówią na kogo będą głosowały. Czyżby Olga Tokarczuk stanęła po stronie Rafała Trzaskowskiego? Kandydat na prezydenta spotkał się z noblistką, co zrelacjonował na Instagramie. Przy okazji wyraził swój zachwyt nad pisarką.

To honor i przyjemność spotkać się osobą, którą do tej pory poznawało się głównie za pośrednictwem Jej fantastycznych książek. Dziękuję naszej noblistce Oldze Tokarczuk za spotkanie, rozmowę, a przede wszystkim za godziny spędzone przy świetnej lekturze - czytamy pod postem.

Przypominamy, że wybory już w najbliższą niedzielę! To my decydujemy o przyszłości naszego kraju, więc skorzystajmy z naszego prawa wyborczego! My idziemy głosować, a wy?