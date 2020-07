Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan starali się o dziecko trzy lata. Pod koniec ubiegłego roku prezenterce udało się zajść w wymarzoną ciążę, co zostało ogłoszone podczas koncertu zespołu Ira w warszawskiej Stodole. Od tamtej pory ciążowy brzuch Małgosi był jednym z bardziej grzejących tematów w rodzimym show-biznesie. Po porodzie emocje wokół pary tylko wzrosły, a kolejne fotki małego Henryka tylko utrzymują je na wciąż wysokim poziomie. Teraz szczęśliwi rodzice celebrują pierwszy miesiąc syna.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętują pierwszy miesiąc syna

Małgorzata Rozenek w przeciwieństwie do innych gwiazd, nie ma problemu z pokazywaniem wizerunku swoich dzieci w mediach społecznościowych. Już niedługo po porodzie na Instagramie zaczęła regularnie zamieszczać wspólne zdjęcia z Heniem, na których to mogliśmy oglądać go w całej okazałości. Henryk Majdan urodził się dokładnie 10 czerwca, więc dziś mija równy miesiąc od momentu, gdy przyszedł na świat. Z tej okazji dumni rodzice opublikowali na Instagramie kilka nowych zdjęć z synem.

Już miesiąc razem - czytamy pod postem.

Internauci nie zawiedli i gromko komplementowali rodzinny obrazek.

Co za cudowna rodzinka. Jak ten czas leci.

Piękna rodzina, najlepszego dla Was. Wspaniały widok.

Kiedy to zleciało? Nie wiem, ale synek piękny - piszą pod zdjęciem.

Urocze?