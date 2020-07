Taco Hemingway singlem "Polskie tango" uderza w PiS. "Wrogiem jest szczepionka i 5G"

Już dziś o północy rozpocznie się cisza wyborcza. 12 lipca natomiast Polacy zadecydują, komu otworzą drzwi do pałacu prezydenckiego. Sondaże jasno pokazują, że walka między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim jest bardzo wyrównana. Kandydaci mobilizują swój elektorat i proszą, by w niedzielę każdy poszedł zagłosować. Zrobili to jakiś czas temu również artyści, którzy wypuścili specjalny spot. W ostatnim dniu kampanii prezydenckiej polityczny głos zabrał też Taco Hemingway.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy konflikt w show-biznesie. Quebonafide vs Sebastian Fabijański

Taco Hemingway wypuścił nowy singiel. Bardzo polityczny

W piątek rano na kanale Taco na YouTubie pojawiło się nowe wideo. Muzyk wydał singiel zatytułowany "Polskie tango", który ma być zapowiedzią jego kolejnej płyty. Pewnie przeszlibyśmy obojętnie obok utworu, gdyby nie fakt, że nie brak w nim politycznych aluzji. Wypuszczenie go w ostatnim dniu kampanii nie wygląda na przypadek.

Mój kraj wyszedł z klatki, teraz się mota. Moim krajem może rządzić byle miernota. W moim kraju ta oświata to jest ciemnota. Z jednej strony jarmark, a z drugiej Europa - brzmią słowa pierwszej zwrotki.

W trzeciej zwrotce padają zaś słowa na temat szczepionek:

Wrogiem jest szczepionka i 5G. Dorosłych edukuje byle stronka na FB.

Muzyk uderza w antyszczepionkowców, ale i w polityków, którzy wspierają ich styl myślenia. W tym, w urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę, który mówił niedawno, że szczepienia "absolutnie nie powinny być obowiązkowe".



Co jeszcze ma do powiedzenia Taco? Sporo na tematy społeczne (jak krytykowana przez zwolenników PiS społeczność LGBT+) i gospodarcze filary rządów PiS (jak węgiel):

Twój bratanek jest pedałem, bo jest moda na gender. A najbardziej antypolska jest nagonka na węgiel - wiesz?

W kontekście całego hiphopowego disu na PiS, jaki zrobił właśnie Taco, chyba nie musimy tłumaczyć, co oznaczają dwa wygwiadkowane słowa na końcu.

Pod wideo na YouTubie nie brakuje pozytywnych komentarzy. Wierni fani Taco są zachwyceni jego nowym "dzieckiem".

Jak cała płyta będzie w tym klimacie, to będzie jedyna płyta, którą kupię w życiu.

Jedyny plus rządów PiS, dzięki nim dostajemy w*********o Taco na singlu.

ZOBACZ TEŻ: Taco Hemingway w obiektywie Igi Lis. Takie zdjęcie muzyka to naprawdę rzadkość