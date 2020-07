Kinga Duda przyleciała do Polski. To tajny plan kampanii Andrzeja Dudy? [TYLKO U NAS]

Wybory prezydenckie wzbudzają ogromne emocje, ponieważ druga tura zapowiada się niezwykle zacięcie. Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda robią wszystko, co mogą, by zebrać największą liczbę głosów. Z sondaży wynika, że przewaga może wynosić zaledwie kilka punktów procentowych. Niemałym zaskoczeniem był fakt nagłego pojawienia się w kraju córki obecnego prezydenta, Kingi Dudy. Postanowiliśmy sprawdzić, co szykuje kancelaria prezydenta. Czyżby była to "tajna broń" Andrzeja Dudy?

Kinga Duda przyleciała do Polski

Redakcja Plotka dowiedziała się, że Kinga Duda, w towarzystwie Agaty Dudy, jeszcze dziś pojawi się na wiecu wyborczym prezydenta. Prawdopodobnie będą w Rzeszowie.

Kinga z Agatą pojawią się dzisiaj na jednym z punktów wyborczych - powiedział nam informator ściśle związany z kancelarią prezydenta.

Zapytaliśmy także, czemu dopiero teraz prezydent Duda zdecydował się na wystąpienie żony i córki, które dotychczas pozostawały w cieniu.

Sytuacja jest taka, że Agata Duda przez cały czas miała swoje obowiązki. W związku z kampanią prezydencką nie zmieniła swojego trybu pracy. Przez cały czas zajmuje się działalnością charytatywną i robiła to poza kamerami.

Pewne jest, że na wieczorze wyborczym Kinga Duda nie opuści ojca. Co więcej, tak samo, jak pięć lat temu, będą obecni także rodzice Andrzeja Dudy.

Czym zajmuję się Kinga Duda w Londynie?

W ubiegłym roku, wraz z innymi studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kinga Duda wzięła udział w konkursie prawniczym Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Zespół osiągnął bardzo dobre wyniki i został wyróżniony. Jedną z nagród dla zaangażowanych w konkurs studentów był staż w Londynie, na który zdecydowała się córka prezydenta. Trzymiesięczny staż Kingi pierwotnie miał zakończyć się w maju. Tak się jednak nie stało.