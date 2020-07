Książę Karol rozmawiał z mężczyzną, gdy ten nagle osunął się na ziemię. Przerażające nagranie krąży po sieci

Brytyjczycy jakiś czas temu zamarli, kiedy okazało się, że Książę Karol zaraził się panującym wirusem. Na szczęście syn monarchini szybko wyzdrowiał. Mimo że nadal odczuwa powikłania po chorobie, to czuje się już świetnie. Książę Karol osobiście postanowił więc podziękować tym, którzy pomagają w walce z epidemią. Tym razem ze swoją żoną - Camillą Parker Bowles - wybrał się na spotkanie z pracownikami brytyjskiej sieci supermarketów Asda, którzy każdego dnia narażają swoje życie i pracują w czasie epidemii. Podczas spotkania doszło do przerażającej sytuacji.

Książę Karol próbował złapać mdlejącego mężczyznę

Książę Karol rozmawiał z jednym z pracowników supermarketu Asda. W pewnym momencie mężczyzna zaczął się zataczać i nagle przewrócił się do tyłu. Wszystko działo się naprawdę szybko, ale książę Karol zareagował i wyciągnął do mężczyzny rękę, próbując go łapać. Niestety, 71-latkowi nie udało się pomóc mężczyźnie. Przy omdlałym pracowniku supermarketu szybko pojawili się jednak jego koledzy po fachu, którzy udzielili mu pierwszej pomocy. Mężczyzna został ułożony w pozycji bocznej ustalonej. Chwilę później odzyskał przytomność i otworzył oczy. Nie wiadomo, co dokładnie mu się stało. Jednak sprzedawca poczuł się na tyle dobrze, by później samodzielnie wstać i chwilę jeszcze porozmawiać z księciem Karolem.

Całe zajście zostało nagrane. Krótkie wideo krąży po sieci. Możecie je również obejrzeć poniżej:

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy książę Karol dziękował wszystkim tym, którzy pomagali w walce z epidemią.