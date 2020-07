Anna Lewandowska i Olga Kalicka w takich samych letnich sukienkach. Która z nich wygląda lepiej?

Olga Kalicka jest z zawodu aktorką, będącą w nieustannym biegu. Nawet macierzyństwo nie przeszkodziło jej w rozwinięciu nowego zajęcia, jakim jest prowadzenie sklepu z ubraniami. Choć pandemia nieco pokrzyżowała jej plany, na szczęście wszystko, co złe dobiega końca, a sklep Olgi nabrał wiatru w żagle. Niemałym zaskoczeniem był fakt, że jedną z jej sukienek założyła sama Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska pozuje w sukience Olgi Kalickiej

Anna Lewandowska udostępniła na swoim Instagramie wakacyjną fotografię. Widzimy na nim Lewą, która jest gotowa na wieczorne wyjście. Jak sama napisała, planowała wybrać się na randkę ze swoim mężem, a także spotkać się ze znajomymi. Z tej okazji zdecydowała się na elegancką, bordową kreację, mocniejszy makijaż i rozmierzwione włosy. Okazało się, że piękna sukienka jest ze sklepu Olgi Kalickiej "Revers" i idealnie sprawdza się na wakacjach. Internauci również byli zachwyceni. Pod postem pojawiło się wiele komplementów.

Wyglądasz świetnie.

Piękna sukienka - czytamy w komentarzach.

Co więcej, chwilę po opublikowaniu tego postu, w tej samej sukience i w tym samym kolorze zaprezentowała się Olga Kalicka. Oceńcie, która z nich wyglądała lepiej.

Anna Lewandowska, Olga Kalicka Anna Lewandowska - Instagram/ Reves_store - Instagram

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy możemy porównać stylizację Lewej z inną gwiazdą. Ostatnim razem pokazała się w bardzo podobnej stylizacji co Doda. Obie panie miały na sobie białe bluzki z poduszkami, co skłoniło znaną stylistkę do krótkiej oceny. Na Instagramie zamieściła zdjęcie Dody w tym wydaniu i pochwaliła piosenkarkę za dobry zmysł estetyczny. Tym razem wygrała Doda.