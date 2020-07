Zobacz wideo TVP obniżyło wzrost Rafała Trzaskowskiego

Już w niedzielę Polacy pójdą do lokali wyborczych, żeby zagłosować na swojego kandydata na prezydenta. O to stanowisko walczą ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda oraz kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Wygląd tego drugiego budzi spore zainteresowanie. Ostatnio zaskoczenie wśród wyborców wzbudził na przykład wysoki wzrost prezydenta Warszawy.

Rafał Trzaskowski żartuje ze swojego wzrostu i z TVP

Trzaskowski podczas kampanii spotkał się z panią Teresą i panem Andrzejem w Żyrardowie. Oboje entuzjastycznie, ale i z zaskoczeniem zareagowali na widok kandydata.

O matko kochana, jaki pan wysoki. Słyszeliśmy, że pan niskiego wzrostu jest - zwrócili uwagę.

Na co kandydat na prezydenta odpowiedział rozbawiony:

A tak, Telewizja Polska mówi, że jestem dwa centymetry wyższy od prezesa. Słuchajcie, oni już poszaleli, naprawdę. Jedna manipulacja za drugą.

Miarka im się skończyła - podsumował wyborca.

Nagranie z tego momentu znalazło się na InstaStories prezydenta Warszawy. Dodał do niego podpis:

To zaskoczenie pani Teresy i pana Andrzeja, kiedy okazało się, że jestem wyższy, niż wskazywałyby doniesienia pracowników mediów tzw. publicznych.

Rafał Trzaskowski śmieje się ze swojego wzrostu Screen z Instagram.com/ trzaskowskirafal

Jest to nawiązanie do działań stacji, która podczas kampanii obniżyła Rafała Trzaskowskiego o 10 cm. Zwrócił na to uwagę podczas wywiadu w Polsat News w programie "Gość Wydarzeń":

Oglądając TVP, to można się różnych rzeczy dowiedzieć, nawet, że mam 1,7 m wzrostu, mimo że mam 1,8 cm.

Dodajmy też, że Jarosław Kaczyński ma 168 cm wzrostu.