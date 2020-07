Demi Moore pozuje w DZIWNEJ łazience. Na środku sofa i dywan, w kącie sedes. "To kanapa w łazience, czy toaleta w salonie?"

Sytuacja w Stanach Zjednoczonych nadal nie jest za ciekawa. Codziennie odnotowywane są kolejne tysiące przypadków zakażonych wirusem. Demi Moore stara się więc pracować z domu i wychodzić z niego tylko wtedy, jeśli faktycznie jest to konieczne. Na Instagramie publikuje wiele treści, prezentując fanom wnętrza swojego lokum. Ostatnio pozowała do zdjęć podczas telekonferencji. Zrobiła to w łazience, w której stoi sofa. Oryginalnie, ale i dziwnie.

Zobacz wideo Demi Moore w zwiastunie serialu "Nowy wspaniały świat". To ekranizacja jednej z najlepszych antyutopii

Demi Moore pochwaliła się oryginalną łazienką

Na Instagramie aktorki można znaleźć wiele ujęć z jej amerykańskiego lokum. Demi lubi utrzymywać kontakt z fanami, więc publikuje w sieci sporo zdjęć. Ostatnio pochwaliła się, że skończyła prace nad produkcją "Dirty Diana". Uczestniczyła w telekonferencji, siedząc na sofie w łazience.

Jestem bardzo podekscytowana, że w końcu mogę podzielić się z Wami efektami czegoś, nad czym ostatnio pracowałam. Premiera już w poniedziałek 13 lipca.

Fani gwiazdy nie kryli swojego zdziwienia, choć niektórzy przyznali, że zestawienie mebli salonowych z łazienkowymi wygląda całkiem w porządku.

Dywan w łazience?

Nie mogę stwierdzić, czy to jest kanapa w łazience, czy toaleta w salonie, lol.

Lol... Myślałam, że to jest Twój duży pokój, kiedy zobaczyłam toaletę, a na drugim zdjęciu wanna. Masz kanapę w łazience. Dobre!

Muszę mieć kanapę w swojej łazience!

Cóż... Nas takie rozwiązanie nie do końca przekonuje. Musimy jednak przyznać, że ta biała wanna z podestem na środku pomieszczenia jest śliczna!

