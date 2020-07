Ewa Kasprzyk pochwaliła się bardzo krótkimi włosami. "Czas na zmianę". Wygląda jakby luksusowo!

Ewa Kasprzyk zawsze dba o fryzurę, a w czasie publicznych wyjść zwykle prezentowała starannie ułożone blond włosy, którym dodawała objętości. Teraz aktorka zapragnęła zmiany, a efektami metamorfozy swojej fryzury pochwaliła się na Instagramie.

Ewa Kasprzyk w nowej fryzurze

W mediach społecznościowych aktorki można zauważyć, że na co dzień raczej nie układała swoich włosów. Możemy odnaleźć publikacje, na których widać, że prywatnie nie przykłada uwagi do idealnej fryzury i makijażu. Teraz gwiazda filmu "Kogel-mogel" nie będzie musiała spędzać dużo czasu na czesaniu się przed ważnym wyjściem. Wygląda na to, że Ewa Kasprzyk zdecydowała się znacznie skrócić swoje włosy. Aktorka zmieniła także odcień fryzury. Na Instagramie pochwaliła się totalną metamorfozą, którą docenili również obserwatorzy.

Czas na zmianę... - napisała na Instagramie Ewa Kasprzyk.

Pod najnowszym zdjęciem nie zabrakło komentarzy. Internautom przypadł do gustu nowy wygląd Ewy Kasprzyk. Fani aktorki odwoływali się do filmu "Kogel-mogel" i twierdzili, że aktorka wygląda "luksusowo".

Dodaje charakteru. Śmiało ciąć na stałe. Pięknie!

Zmiana świetna! W sumie nie czarujmy się, we wszystkim Pani wygląda REWELACYJNIE!

Kapitalnie!!! Tylko taka fryzura! - komentowali obserwatorzy.

Fani Ewy Kasprzyk zastanawiali się, czy aktorka nie prezentuje przypadkiem peruki z najnowszego projektu. Mimo wszystko aktorka wygląda świetnie w takim wydaniu!

