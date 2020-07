Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się już w najbliższą niedzielę 12 lipca. O urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej walczą Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Choć obywatele wyczekiwali debaty między kandydatami, to do niej nigdy nie doszło. Co więcej, byliśmy nawet świadkami absurdu - Duda był sam na "debacie" zorganizowanej przez TVP, zaś Trzaskowski w tym samym czasie, ale w innym miejscu wystąpił, również sam, na kolejnej "debacie". Nawet zagraniczne media rozpisywały się o tej groteskowej sytuacji.

Na szczęście kandydaci zdecydowanie chętniej udzielają solowych wywiadów. Ostatnio obecny prezydent opowiedział o swojej kandydaturze Karolowi Paciorkowi, youtuberowi, który prowadzi kanał Imponderabilia.

Andrzej Duda o Rafale Trzaskowskim: Nie znam go

Wywiad zaczął się od paru prostych pytań. Andrzej Duda został zapytany o szczepionki, emerytury i o Jarosława Kaczyńskiego.

Przede wszystkim mam ogromny szacunek do Jarosława Kaczyńskiego, który wiele przeszedł. (...) W moim przekonaniu ma spójną wizję Polski, którą przez lata chciał realizować i właściwe dla tej realizacji poświęcił całe życie. (...) Jak każdy człowiek ma swoje plusy i minusy, ale darzę go szacunkiem - powiedział Andrzej Duda.

Następnie Karol Paciorek zapytał o plusy i minusy innych kandydatów. Po wymienieniu plusów Roberta Biedronia, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Krzysztofa Bosaka i Szymona Hołowni przyszła kolej na Rafała Trzaskowskiego.

Są kobiety, które twierdzą, że jest bardzo przystojny - powiedział obecny prezydent.

Następnie odniósł się do jego minusów.

Ja nie znam Rafała Trzaskowskiego. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek razem rozmawialiśmy - powiedział Duda.

Od tego są debaty - zauważył Karol Paciorek.

Andrzej Duda udał, że nie usłyszał tego zdania.

Wie Pan, dopóki ktoś ma swoje poglądy, dopóki za tymi poglądami podąża, a ja jestem w tym stały, to możemy się różnić. No, ale w ostatnim czasie Rafał Trzaskowski, mój konkurent, zmienił poglądy w sposób niesłychany. (...) Wiadomo, można zmienić poglądy, ale nie we wszystkim.

Andrzej Duda został także zapytany, jakby odbudował podzieloną Polskę.

Ja byłem prezydentem wszystkich Polaków, ale miałem swoje poglądy. Miałem swój program, z którym szedłem do wyborów i go realizowałem - brzmiała odpowiedź.

Następnie Karol Paciorek dopytywał o Telewizję Polską i radiową Trójkę.

Ja myślę tak: sytuacja z telewizją publiczną jest zła, tylko to nie jest kwestia ostatnich lat, ale ma miejsce od bardzo dawna. (...) Boleję nad tym, że eksperci nie usiądą i nie przedstawiają jakieś decyzji, jak sobie z tym poradzić. (...) Dostali dwie bańki (2 mln zł - red.), bo jak mają realizować swoje cele? To wszystko kosztuje - mówił Andrzej Duda.

Padły też pytania o pandemię, między innymi w kontekście wyborów. Paciorek zacytował słowa premiera Morawieckiego, który mimo niegasnących zakażeń koronawirusem namawiał ludzi do pójścia na wybory. Co na to urzędujący prezydent?

Sytuacja się zmieniła. Przede wszystkim dlatego, że nabyliśmy doświadczenie, podjęliśmy na początku bardzo restrykcyjne decyzje. (...) Chociaż ten wirus jest bardzo różny u różnych osób.

Dlatego przewidziano dwa sposoby oddania głosu. Można oddać korespondencyjne albo w lokalu wyborczym - dodał Duda.

Na samym końcu Andrzej Duda został poproszony o skomentowanie swoich ostatnich słów, które wypowiedział o społeczności LGBT, nazywając ją ideologią.

Nie ma człowieka LGBT. To jest w związku z tym wielki zbiór osób z odmienną orientacją seksualną, które chcą osiągnąć konkretne cele polityczne, a więc jest to ruch ideologiczny - brzmiała odpowiedź.

Andrzej Duda nie mógł sobie również darować anegdotki o swoich sąsiadach gejach, których ponoć bardzo lubił i szanował.

Cały wywiad możecie zobaczyć poniżej. Choć prezydent lubi dużo mówić, na większość tematów, szczególnie tych trudnych, odpowiadał bardzo wymijająco.