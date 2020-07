Ewa Chodakowska jest najsławniejszą polską trenerką, która od lat motywuje Polki do aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. I chociaż najczęściej żona Lefterisa pokazuje się na Instagramie w sportowych stylizacjach, to od czasu do czasu zaskakuje obserwatorów, prezentując się w nieco bardziej eleganckim wydaniu. Ostatnią ku temu okazją był ślub przyjaciółki trenerki. Ewa Chodakowska błyszczała jako świadkowa!

Ewa Chodakowska olśniewa jako świadkowa

Ewa Chodakowska może poszczycić się nienaganną figurą, na której świetnie leżą nie tylko legginsy, lecz także eleganckie kreacje. Ostatnio sportsmenka udowodniła to, publikując na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w koronkowej, różowej sukience. Okazało się bowiem, że gwiazda piastowała szczególną rolę na ślubie swej przyjaciółki - była świadkową. I jak widać na fotografiach (wszystkie znajdziecie w naszej galerii) - prezentowała się doskonale!

Kochane moje... Wczoraj moja najlepsza przyjaciółka Madzia, o której lubię mówić młodsza siostra, wyszła za mąż. Jakby tego było mało, wyszła za mąż za mężczyznę, którego jej przedstawiłam (...). Byłam ich świadkową - napisała.

Nasze zdanie podzielają obserwatorki trenerki. Oto tylko niektóre z pochlebnych komentarzy pod jej postem:

Jesteście zjawiskowe.

Wspaniałe. Ślicznie wyglądacie. Celebrujcie każdą chwilę.

Wszystkiego dobrego! Piękna panna młoda i świadkowa!

A Wam jak się podobała kreacja Ewy Chodakowskiej?

