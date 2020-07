Pamiętacie Winnie z "Cudownych lat"? Danica McKellar jest dziś matematyczką i wciąż zachwyca urodą!

Danica McKellar zasłynęła dzięki roli słodkiej Gwendolyn "Winnie" Cooper w serialu "Cudowne lata". Od tamtego czasu minęły już jednak 32 lata! Postanowiliśmy więc sprawdzić, co słychać u aktorki. Jak dzisiaj wygląda jej życie prywatne i jak potoczyły się jej zawodowe losy?

Danica McKellar ma 45 lat. Kim dzisiaj jest gwiazda "Cudownych lat"?

Danica McKellar nadal jest aktorką, lecz kariera w branży filmowej nie jest dla niej najważniejsza. Chociaż od czasu do czasu możemy ją jeszcze zobaczyć na szklanym ekranie - brała udział w amerykańskim "Tańcu z gwiazdami", to teraz gwiazda "Cudownych lat" zajmuje się głównie... matematyką! Danica McKellar ukończyła bowiem ten kierunek na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, gdzie obecnie wykłada. Na swoim koncie ma też wiele książek promujących ową dziedzinę nauki.

Prywatnie już od prawie 6 lat aktorka pozostaje w udanym związku małżeńskim z prawnikiem, Scottem Sveslosky'm, z którym w 2014 roku wzięła bajeczny ślub na Hawajach. Od tej pory Danica McKellar często podkreślała, że mąż nie tylko potrafi ją rozśmieszyć, ale to właśnie on sprawia, że jest szczęśliwa. Ukochani pielęgnują swą miłość, chodząc na randki oraz na spektakle do teatru. W piątą rocznicę ślubu para udała się do południowej Anglii - tam, gdzie przed laty przyszły mąż jej się oświadczył.

Danica McKellar realizuje się również w roli matki. Wychowuje dziewięcioletniego syna, Draco, ze związku z kompozytorem muzyki filmowej, Mikem Vertą. Aktorka najchętniej spędza czas z synem, czytając - uważa, że w ten sposób budują wyjątkową relację.

Aktorka "Cudownych lat" ma także wiele hobby. Jest fanką koszykówki, miłośniczką zwierząt i natury, docenia spacery brzegiem morza. Jak łatwo zauważyć, aktorka zachwyca zarówno urodą, jak i świetną formą. Jaki jest jej więc jej sposób na idealną sylwetkę? Ćwiczenia i pływanie!