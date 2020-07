Anna Kalczyńska zmieniła fryzurę! Pożegnała się z blond włosami. "Czary mary. Mama zafarbowała"

Anna Kalczyńska na co dzień wita widzów w porannym programie TVN-u, "Dzień dobry TVN". Choć i jej zdarzały się wpadki na wizji, jest jedną z ulubionych gospodyń śniadaniówki. Zawsze zaraża uśmiechem i pozytywną energią, a na Instagramie chętnie dzieli się fanami radosnymi chwilami z życia prywatnego. Nie brakuje pięknych ujęć z bliskimi. Ostatni jej post jednak musiał mocno zdziwić internautów. Kalczyńska zapozowała do selfie i wygląda jak nie ona. Zmieniła kolor włosów.

Anna Kalczyńska pożegnała się z blond włosami

W czwartek po południu na instagramowym koncie Anny pojawiało się selfie. Dziennikarka zapozowała w ciemnych włosach, chwaląc się metamorfozą. Odważnie! Dała do zrozumienia, że w stylistę fryzur zabawiła się jej mama.

Czary mary... #ciemniej #zmiana #wakacje #kaprys #graotron #mamazafarbowała

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani są podzieleni.

Królowa śniegu! Trudno mi się będzie przyzwyczaić!

Super, trzeba się zmieniać. Ja też z jasnego blondu troszkę się przyciemniłam.

Nie Pani Aniu, o wiele lepiej jest Pani w jaśniejszych.

W jawnych lepiej młodo i promiennie.

Musimy przyznać, że to bardzo odważna zmiana. Anna przyzwyczaiła nas w końcu do swoich jasnych włosów, które od czasu do czasu jedynie podcinała. Ale jak to mówią, kobieta zmienną jest!

