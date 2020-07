Meghan Markle jest w ciąży? To dlatego nie występowała ostatnio publicznie. "Harry modli się o dziewczynkę"

Meghan Markle i Harry mieszkają w Los Angeles. Małżeństwo odseparowało się od brytyjskiego dworu i stara się żyć na własną rękę. Była księżna Sussex marzyła, by kontynuować karierę aktorską, z której zrezygnowała trzy lata temu, przyjmując zaręczyny wnuka królowej. Wygląda na to, że znów będzie musiała zmienić plany. Tabloidy są wręcz pewne, że jest w ciąży. To ponoć już trzeci miesiąc.

Zobacz wideo Ostatni dzień Harry'ego i Meghan w Afryce

Meghan Markle już niedługo urodzi drugie dziecko? Harry marzy o córce

Meghan Markle pojawiła się ostatnio na okładce magazynu "Life&Style". Amerykański tabloid podaje, że była księżna jest w ciąży, co miało być powodem jej ostatniej nieobecności w mediach.

Są takie szepty, z których słychać, że Meghan oczekuje drugiego dziecka i to jest jeden z powodów, dla których ostatnio nie była często widywana. Wyznała, że, podzieliła się radosną nowiną z kilkoma bliskimi znajomymi.

Oczekiwanie przyjścia na świat drugiego dziecka wiąże się jednak z pewnymi wyrzeczeniami. Meghan ponoć znów przekłada w czasie kontynuowanie kariery aktorskiej.

Kariera aktorska na razie poszła w odstawkę. Teraz Meghan chce odpocząć i przygotować się na narodziny drugiego dziecka - dodaje informator magazynu.

Ponoć gwiazda jest tak podekscytowana, że nie może doczekać się, aż Archie będzie miał rodzeństwo. W euforię miał wpaść również Harry, który już myśli nad imieniem. Chciałby, by żona urodziła mu tym razem córkę.

Obecnie rozmawiają już tylko o imieniu dla przyszłego dziecka, a Harry modli się o dziewczynkę.

Jak to bywa w przypadku członków rodziny królewskiej, na oficjalne potwierdzenie przyjdzie nam prawdopodobnie jeszcze poczekać.

