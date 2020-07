Andrzej Duda odpowiedział na pytania internautów. Padły też te prywatne i... dziwne. Wiemy, jaką pizzę lubi prezydent

Kampania wyborcza powoli się kończy. Już 12 lipca, czyli w tę niedzielę, wybierzemy prezydenta kraju. Według pojawiających się sondaży, zarówno Andrzej Duda jak i Rafał Trzaskowski, mają równe szanse na objęcie najważniejszego stanowiska w państwie. To już ostatnie dni, podczas których kandydaci mają okazję przekonać do siebie wyborców. Na niecodzienny pomysł wpadł sztab Andrzeja Dudy. Prezydent Polski postanowił trafić do młodszych ludzi i zdecydował się na rozmowę z nimi w Internecie.

Andrzej Duda odpowiada na pytania młodych wyborców

Prezydent zorganizował tzw. AMA, czyli Ask Me Anything na popularnym portalu wykop.pl. Jest to bardzo popularna forma rozmowy w internecie i polega na tym, że zainteresowani zadają pytania, a gospodarz - w tym wypadku Andrzej Duda - odpowiada na nie.

Na forum pojawiło się mnóstwo zapytań do prezydenta. Dotyczyły one kampanii wyborczej, podsumowania pięciu lat pełnienia obowiązków, czy o spotkanie z Donaldem Trumpem. Jednak Duda nie miał problemu, aby odpowiedzieć na te nieco bardziej prywatne. I dziwne! Oto najlepsze z nich!

Pepsi czy Coca-cola?

Prezydent jednak dba o zdrowie!

Najzdrowsza jest woda i polecam ją do picia.

Panie prezydencie, jakie jest pana ulubione danie?

Andrzej Duda stawia na polską kuchnię.

Wielokrotnie mówiłem, że bardzo lubię żurek i pierogi.

Czy ma pan problemy ze snem?

Prezydent jest bardzo zapracowanym człowiekiem.

Nie mam na to czasu.

Sernik z rodzynkami, czy bez?

Ta kwestia dzieli Polaków od pokoleń!

Jestem konserwatystą. Sernik z rodzynkami.

Jaką pizzę lubi pan prezydent?

To również może budzi kontrowersje.

Na pewno nie hawajską.

Najlepsze zostawiliśmy na koniec.

Czy to prawda, że podpisał pan kota prezesa?

Ale nie wiemy, jak to skomentować.

Chyba Ty.

A Wy, jakie pytanie zadalibyście prezydentowi?