Meghan Markle ma piękną cerę. Dba o nią w wyjątkowy sposób. Pije koktajle z tych produktów. Każdy je ma

Meghan Markle ma zdecydowanie tyle samo zwolenników, co przeciwników. Jej ślub z księciem Harrym wywołał niemałe zamieszanie w pałacu Buckingham. I choć Brytyjczycy byli uprzedzeni co do amerykańskiej aktorki, wielu z nich uważa ją za ikonę stylu i zachwyca się jej urodą. Okazuje się, że sposób na jej cerę jest całkiem prosty. Była księżna każdego dnia pije koktajl z konkretnych składników.

REKLAMA

Zobacz wideo Meghan Markle na spotkaniu ze studentami

Sekret cery Meghan Markle

Zapewne każdy z nas patrząc na wygląd Meghan, zastanawia się, czego używa była księżna, by osiągnąć taki efekt. Nie są to drogie kosmetyki czy zabiegi medycyny estetycznej. To zwykły koktajl przygotowany z popularnych produktów. Wystarczy tylko odpowiednio dobrać proporcję, a o trądziku i wypryskach można zapomnieć na zawsze. Co jest potrzebne? Produkty, które każdy z nas ma w lodówce.

2 zielone ogórki

8 selerów naciowych

4 jabłka

16 liści jarmużu

1 cytryna

2 kawałki imbiru (około 5 centymetrów)

W następnym kroku wystarczy umyć i obrać warzywa i owoce, wszystko razem wrzucić do blendera i koktajl na piękną cerę gotowy.

Aby utrzymać efekt i kondycję cery Meghan używa jeszcze jednej rzeczy. Jest to naturalny olejek z drzewa herbacianego.

Jedną z rzeczy, bez których nie wyruszam w jakąkolwiek podróż, jest mały pojemniczek z olejkiem drzewa herbacianego - zdradziła Meghan Markle w rozmowie z magazynem Allure.

Olejek herbaciany możemy znaleźć w wielu kosmetykach, bo jest ich częstym składnikiem. Ma właściwości dezynfekujące i lecznicze, co powoduje, że nie tylko pielęgnuje, ale i leczy skórę. Nadaje się także do każdego rodzaju cery (tłustej, normalnej i wrażliwej).