Tegoroczne wybory prezydenckie wzbudzają wiele emocji. Już w najbliższą niedzielę 12 lipca, będzie można oddać głos na wybranego kandydata w drugiej turze wyborów. O urząd prezydenta powalczy Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Sprawę komentuje wiele gwiazd i znanych osób, które zachęcają swoich fanów do oddania głosu. Do tego grona dołączył Kuba Wojewódzki, który często wypowiada się o sytuacji politycznej w naszym kraju. Na profilu facebookowym stworzył listę "powodów" dla których warto udać się na wybory. Odniósł się do słów premiera Mateusza Morawieckiego i Andrzeja Dudy.

Kuba Wojewódzki komentuje słowa Morawieckiego i Dudy

Kuba Wojewódzki jak zawsze zrobił to w swoim stylu. Lista udostępniona na Facebooku odnosi się do wypowiedzi Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego, które wzbudziły wiele kontrowersji. Wpis zaczął się od słów prezydenta o środowisku LGBT.

Jestem za Polską, w której nikt się nie będzie szczepił na cokolwiek, bo nie. Jestem za Polską, w której LGBT powinno być rozwiązane i wyleczone. Albo odwrotnie - czytamy.

Następnie skomentował stwierdzenie Morawieckiego, w którym premier zapewnił, że nie ma już pandemii i zachęcił wszystkich do pójścia na wybory. Kuba nie mógł odpuścić sobie także komentarza do utworu Kazika Staszewskiego i afery w radiu "Trójka".

Jestem za Polską, w której premier odwołuje wszystkie choroby, a jak trzeba będzie to nawet Kazika z Listy Przebojów.

Odniósł się też do uchodźców.

Jestem za Polską, która będzie przyjmowała uchodźców, ale tylko urodzonych w Polsce.

Później do afery z edukacją seksualną.

Jestem za Polską, w której edukacja seksualna powinna być karana śmiercią albo nawet jeszcze czymś bardziej dotkliwym. Jestem za Polską, w której mieszkańcy wsi, emeryci oraz ci z wykształceniem podstawowym powinni wyznaczać cywilizacyjne standardy nowym pokoleniom.

Obszerny post zakończył ostrymi słowami.

Generalnie jestem za Polską, której połowa nie powinna ukrywać, że ma ochotę przy******lić tej drugiej. Dlatego idę głosować!

Uprzedzamy tylko, że w poście jest wiele wulgaryzmów.