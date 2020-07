Joanna Kulig prężnie rozwija swoją międzynarodową karierę. Wszystko zaczęło się od filmu "Zimna wojna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Już w pierwszym dniu premiery aktorka zachwyciła krytyków, a także widzów na całym świecie. Jakiś czas temu wystąpiła również w serialu Netfliksa "The Eddy", w którym zaśpiewała hipnotyzujący utwór. Praca aktorki to ciągła zmiana, również jeśli chodzi o wizerunek. Tym razem mamy na myśli nową fryzurę.

Joanna Kulig ścięła włosy

38-latka zdecydowała się na zmianę fryzury. I to dosyć odważną! Gwiazda udostępniła na swoim Instagramie krótkie nagranie, na którym pokazała moment cięcia. Długie blond włosy odeszły w niepamięć. Teraz aktorka stawia na wygodę i prostą fryzurę do ramion.

Nie obeszło się jednak bez małych dramatów. Trzeba przyznać, że reakcja i mina Joanny mówią same za siebie. Na twarzy aktorki przez chwilę malowało się niewielkie przerażenie, jednak finalnie efekt bardzo się jej spodobał.

Joanna Kulig instagram/joannakulig_official

To nie pierwszy raz, kiedy Kulig stawia na krótką fryzurę. Gwiazda co kilka miesięcy zapuszcza długie włosy, aby znowu skrócić je do ramion. Kiedy dowiedziała się, że zdobyła Europejską Nagrodę Filmową dla najlepszej aktorki europejskiej również miała podobną długość włosów.

A Wy wolicie aktorkę w długich czy krótkich włosach?