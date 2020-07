Kampania wyborcza trwa w najlepsze. Już 12 lipca odbędzie się II tura wyborów prezydenckich, w której obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda zmierzy się z Rafałem Trzaskowskim. Do ciszy wyborczej zostały niespełna dwa dni, toteż obaj kandydaci nie próżnują i jeżdżą po Polsce, aby przekonywać do siebie wyborców. Media społecznościowe to również bardzo ważny element kampanii wyborczej, więc nic dziwnego, że i tam politycy chętnie dzielą się swoimi przemyśleniami, jak również smaczkami z ich życia prywatnego.

Rafał Trzaskowski dziękuje żonie i dzieciom

Mimo że Rafał Trzaskowski do wyścigu po prezydenturę wystartował w ostatniej chwili, to okazał się największą konkurencją dla Andrzeja Dudy. Polityk Platformy Obywatelskiej zyskuje coraz większe poparcie, a jego życie prywatne budzi duże zainteresowanie. Kandydatowi na prezydenta w wielu medialnych chwilach towarzyszy żona, jednak publiczne zdjęcia z dziećmi to już rzadkość.

Tym razem na Instagramie Rafała Trzaskowskiego pojawiła się fotografia z wiecu wyborczego w Szczecinie, na której możemy zobaczyć nie tylko jego żonę Małgorzatę, ale również dwójkę dzieci: 16-letnią Aleksandrę i 11-letniego Stanisława. Polityk przy okazji wyraził swoją wdzięczność za wsparcie, które od nich otrzymuje.

Ten moment, kiedy w najważniejszych chwilach swojego życia masz obok siebie najważniejsze osoby swojego życia. Bezcenne. Gosiu, Olu, Stasiu – bardzo Wam dziękuję! - czytamy pod postem.

Wybory już 12 lipca. My się na nie wybieramy i mamy nadzieję, że wy również skorzystacie ze swojego prawa wyborczego!