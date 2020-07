Rafał Trzaskowski jest gwiazdą memów. Dowiedział się o tym w zabawny sposób. Jego reakcja jest świetna!

Już w tę niedzielę 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Mówi się, że taka walka o fotel najważniejszego polityka w kraju zdarza się raz na pokolenie. Sondaże pokazują, że Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda mają bardzo podobne poparcie obywateli, co oznacza, że wszystko może rozstrzygnąć się w trakcie ostatnich godzin głosowania.

REKLAMA

Walka trwa również w internecie, ale... na memy. Ostatnio pokazaliśmy Wam zbiór tych najbardziej zabawnych i najchętniej przesyłanych przez młodych ludzi. Ich zdecydowaną gwiazdą jest Rafał Trzaskowski, który zdobył serce niejednej kobiety. Myślicie, że kandydat na prezydenta Polski widział te grafiki? A i owszem!

Zobacz wideo Wiele gwiazd zachęca do głosowania w wyborach

Rafał Trzaskowski zobaczył memy o sobie

Rafał Trzaskowski razem z całą swoją rodziną pojawił się w środę na Placu Solidarności w Szczecinie. Nie tylko on przemawiał do swoich wyborców, ale również jego żona Małgorzata Trzaskowska, która postanowiła włączyć się w kampanię. Po przemowach, który wzbudziły wiele emocji, kandydat na prezydenta podszedł do zebranych ludzi, witał się z nimi i robił zdjęcia.

Trzaskowski podszedł do grupy nastoletnich dziewczyn i w pewnym momencie jedna z nich wyciągnęła telefon i pokazała coś kandydatowi na prezydenta. Po zbliżeniu widać, że na telefonie wyświetla się nic innego, jak jeden z najpopularniejszych memów z Rafałem w roli głównej! Jego reakcja? Uśmiech od ucha do ucha!

Wszystko zostało pokazane na oficjalnym Instagramie Rafała Trzaskowskiego. Nagranie zostało oznaczone nawet śmiejącą się emotką, co oznacza, że cała sytuacja bardzo rozbawiła kandydata.

Rafał Trzaskowski instagram/trzaskowskirafal, media społecznościowe, autor mema nieznany

A Wy macie ulubionego mema z Trzaskowskim? A może z Andrzejem Dudą?