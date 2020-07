Aneta Kręglicka zaskoczyła internautów. W sieci pojawiły się jej gorące zdjęcia. "Ikona od zawsze na zawsze"

Aneta Kręglicka to pierwsza Polka w historii, która zdobyła tytuł Miss Świata. Mimo upływu ponad 30 lat nadal ma baczne grono obserwujących, którzy śledzą jej poczynania w mediach społecznościowych. Choć już dawno odeszła z branży modowej, nadal zachwyca niezwykłą urodą i figurą. Jednak teraz postanowiła opublikować niezwykle odważne zdjęcia.

Aneta Kręglicka na odważnych zdjęciach

Fotografie pojawiły się na Instagramie byłej Miss Świata. Są to dwa ujęcia, które zapewne miały pokazać letnią kreację. Zostały wykonane z takiej perspektywy, że odsłoniły wiele. Ponadto trzeba przyznać, że Aneta Kręglicka ma ogromne wyczucie stylu i jak zauważyli internauci, nadal pozostaje ikoną mody. To samo można powiedzieć o jej urodzie, która jest ponadczasowa.

Jak zawsze, pięknie z dużą klasą i stylem.

Najpiękniejsza niezmiennie.

Zachwycająca!!!! Ikona na zawsze od zawsze – czytamy w komentarzach.

Aneta Kręglicka kariera

Kariera Anety Kręglickiej rozpoczęła się w 1989 roku. To właśnie wtedy wygrała konkurs Miss Polonia, zdobywając tytuł najpiękniejszej Polki. Następnie wyjechała na konkurs do Tokio, gdzie uzyskała tytuł I wicemiss Miss International, a krótko po tym wzięła udział w gali finałowej w Hong-Kongu, gdzie wygrała i została okrzyknięta Miss Świata. Kręglicka była pierwszą i jak na razie jedyną Polką, której udało się zdobyć ten tytuł. Po spektakularnej wygranej wyjechała do Stanów Zjednoczonych i pracowała dla nowojorskiej agencji Wilhelmina. Po dwóch latach wróciła do Polski i otworzyła fundację, agencję reklamową, a następnie własną firmę.