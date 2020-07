Małgorzata Rozenek ma ochotę na słodkości. Chciałaby zjeść... Henryczka. "Takiemu to dobrze"

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan długo starali się o wspólne dziecko, dlatego tak pieczołowicie celebrują przyjście na świat małego Henryka. Niemowlę zyskało już wierne grono sympatyków, którzy z chęcią komentują każde publikowane w mediach społecznościowych zdjęcie chłopca. O odpowiedni PR malucha dbają jego popularni rodzice, rozpływając się nad grzecznością synka. Internauci muszą chyba jak najszybciej nacieszyć się widokiem Henryczka, bowiem znana mama chce go... zjeść. Nie dziwimy się, w końcu jest prawdziwym słodziakiem!

Małgorzata Rozenek chciałaby zjeść syna

To oczywiste, że niemal każda mama uważa swojego potomka za najsłodszego bobasa na świecie. Podobne odczucia ma Małgorzata Rozenek, która nie tylko chwali się formą po ciąży, ale również urokiem synka. Henryczek ma zaledwie miesiąc, a użytkownicy Instagrama mogli zobaczyć go już we wszystkich możliwych pozach i nawet "śmierdzących sytuacjach". Henryk Majdan zarabia w mediach społecznościowych krocie, a jego narodziny zapewniły popularnej mamie kontrakty reklamowe z firmami produkującymi artykuły dla niemowląt.

Codzienna dawka Henia na Instagramie jest obowiązkowa, dlatego Małgosia opublikowała kolejną sesję zdjęciową z synkiem. Przy okazji zdradza, że chciałaby go zjeść i rozwodzi się nad losem matek, które w przyszłości żałują, że nie schrupały swoich pociech.

Dzieci, jak są małe, to są tak słodkie, że chciałoby się je zjeść. Jak dorosną, to się żałuje, że się tego nie zrobiło - napisała rozbawiona żona Radka Majdana.

Fanki Rozenek przyznały jej rację i potwierdziły słowa doświadczonej mamy.

Szczera prawda. Zdecydowanie tak. Czasem ma się ochotę takiego małego szkrabka ukąsić!

Takiemu to dobrze, piękna rodzina!

Wy również rozpływacie się nad słodkością Henia?