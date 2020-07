Jean-Claude van Damme rozbiera się na ulicy. My patrzymy na umięśnioną sylwetkę. 59-latek jest w świetnej formie!

Jean-Claude van Damme to zdecydowanie legenda kina akcji. Choć lata wzmożonej aktywności ma już dawno za sobą, nadal nieustannie interesuje media na całym świecie. Co więcej, fotoreporterzy nie opuszczają go na krok, a on chętnie ich prowokuje. Tym razem było podobnie. Nie tylko zaskoczył przechodniów, ale i samych paparazzi.

Jean-Claude van Damme rozbiera się na ulicy

Aktor postanowił nie przejmować się ciekawskimi obserwującymi i gdy wracał z treningu, koszulkę zmienił na ulicy. Choć zachowanie mistrza sztuk walki może wydawać się nieco nie na miejscu, trzeba przyznać, że mimo wieku jego sylwetka prezentuje się świetnie. Jean-Claude van Damme w październiku skończy 60 lat, a z pewnością takiej formy mógłby pozazdrościć mu niejeden nastolatek.

Jean-Claude van Damme został przyłapany w Los Angeles, a powód jego zmiany koszuli na ulicy był dosyć prosty. Podobno aktor spieszył się na... wizytę do dentysty.

59-latek jest idealnym przykładem tego, że dla chcącego - nic trudnego! Od dziecięcych lat związany jest ze sportem. Zaledwie w wieku 10 lat zaczął trenować karate, a później zdobył czarny pas. Jako nastolatek podnosił ciężary, trenował kick-boxing, muay thai i taekwondo. Aktorowi sport towarzyszy przez całe życie.

Warto także dodać, że Jean-Claude van Damme również nie rezygnuje z wyzwań aktorskich. W 2018 roku mogliśmy zobaczyć go w filmie "Kickboxer: Odwet", w którym wcielił się w rolę Mistrza Durnada.