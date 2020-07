W latach dziewięćdziesiątych Mary Kay Letourneau była na okładkach największych gazet. Stała się też najpopularniejszą nauczycielką w Stanach Zjednoczonych. Kobieta w wieku 34 lat została skazana za gwałt na dwunastoletnim uczniu. Jej historia była na tyle kontrowersyjna, że została zekranizowana.

REKLAMA

Mary Kay Letourneau i jej historia

Mary Kay Letourneau była nauczycielką w Highline School District, niedaleko Seattle. Jednym z jej podopiecznych był Villim Fualaau, którego uczyła w drugiej i szóstej klasie. W 1996 roku nawiązała z nim stosunki seksualne. Nastolatek miał zaledwie dwanaście lat. Policja nakryła ich wówczas w minivanie. Kobieta początkowo twierdziła, że Villim jest pełnoletni, później z kolei przekonywała, że do niczego między nimi nie doszło, a ona po prostu sprawowała nad nim opiekę. Szybko wyszło na jaw, że było zupełnie inaczej. Niedługo później rodzina chłopca złożyła pozew w sprawie molestowania.

Zobacz wideo To jeden z największych skandali w Hollywood

Mary Kay i Villim pierwszego dziecka doczekali się w 1997 roku. Kobieta oczekiwała wówczas na wyrok po przyznaniu się do winy pod zarzutem gwałtu drugiego stopnia na nieletnim. Letourneau poszła na ugodę z prokuraturą. Zobowiązała się do odbycia trzyletniej terapii dla przestępców seksualnych. Miała również zakaz zbliżania się do Vilima i piątki swoich dzieci. Po odbyciu trzech miesięcy kary pozbawienia wolności złamała zakaz zbliżania się do Fualaau. Zaledwie dwa tygodnie po opuszczeniu zakładu karnego przyłapano ją z uczniem w samochodzie, przez co po raz kolejny wylądowała w więzieniu. Została skazana na siedem lat pozbawienia wolności. Kolejne dziecko urodziła w październiku 1998 roku. Jego ojcem również był nastolatek.

Mary Kay Letourneau Betty Udesen / AP

W tym samym roku Mary Kay i Villim napisali wspólnie książkę zatytułowaną „Only One Crime, Love”, czyli ''Jedyna zbrodnia - miłość''. Kobieta odbyła całość kary i została zwolniona z więzienia w 2004 roku. Warunkiem był całkowity zakaz zbliżania się do Fualaau, który miał wówczas 21 lat. Mężczyzna wywalczył usunięcie nakazu, a para pobrała się w 2005 roku. Ceremonia ślubna była wielkim wydarzeniem medialnym. Prawa do emisji z uroczystości otrzymała telewizja Entertainment Tonight.

Letourneau przez wiele lat określała relację z Villimem jako zakazaną miłość, której na drodze stawali ''źli ludzie''. W wielu wywiadach podkreślała, że były uczeń jest jej bratnią duszą. Niestety bulwersujący związek nie przetrwał próby czasu. Para rozwiodła się w 2019 roku. Mężczyzna konsekwentnie podkreślał, że nigdy nie czuł się ofiarą.

Po rozwodzie Mary Kay Letourneau szukała nowej miłości, jednak dowiedziała się wtedy, że ma raka z przerzutami. W ostatnich miesiącach życia opiekował się nią były mąż. Odeszła w otoczeniu rodziny i najbliższych. O śmierci najsłynniejszej nauczycielki w USA poinformował jej prawnik. Miała 58 lat.